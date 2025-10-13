Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ξέρει να κάνει εκλογές και να τις κερδίζει» - Επικυρώθηκαν τα ψηφοδέλτια του κόμματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ξέρει να κάνει εκλογές και να τις κερδίζει» - Επικυρώθηκαν τα ψηφοδέλτια του κόμματος

 13.10.2025 - 21:39
«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ξέρει να κάνει εκλογές και να τις κερδίζει» - Επικυρώθηκαν τα ψηφοδέλτια του κόμματος

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Πριν από την έναρξη της συνεδρίας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Καίτης Κληρίδου.

Η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου ανοίγοντας τις εργασίες του Σώματος ευχαρίστησε την Επαρχιακή Γραμματεία Λεμεσού, τα στελέχη του Οργανωτικού και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή των προχθεσινών επαρχιακών εκλογών και τόνισε ότι «προχωρούμε όλοι μαζί με αποφασιστικότητα για τις βουλευτικές εκλογές».

Σύμφωνα με το Καταστατικό, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας επικυρώθηκαν πανηγυρικά τα ψηφοδέλτια της Παράταξης. Για τις εκκρεμότητες και οτιδήποτε άλλο προκύψει εξουσιοδοτήθηκε το Εκτελεστικό Γραφείο να χειριστεί τα διαδικαστικά θέματα.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ξέρει να κάνει εκλογές και ξέρει να τις κερδίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημητρίου στην αρχική της τοποθέτηση και κάλεσε όλα τα στελέχη και τα μέλη της Παράταξης να συμπορευθούν με προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του κόμματος.

Παράλληλα επεσήμανε ότι το πολιτικό σκηνικό είναι πρωτόγνωρο και το διακύβευμα μεγαλύτερο από ποτέ, και σημείωσε ότι αν επικρατήσουν οι φωνές του λαϊκισμού, του μηδενισμού και της τοξικότητας, θα διακυβευθεί η ομαλή λειτουργία της Βουλής και της ίδιας της χώρας. Στόχος μας δεν είναι άλλος από το να κρατήσουμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό πρώτη και πρωταγωνιστική δύναμη στη Βουλή και στην κοινωνία.

Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίας, η Πρόεδρος προχώρησε σε πολιτική ενημέρωση για ζητήματα της επικαιρότητας και την έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, ενημέρωσε για τα θετικά αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψής της στην Αθήνα, όπου, μεταξύ άλλων, τέθηκε προς την Ελληνική Κυβέρνηση το ζήτημα της διαφύλαξης και προστασίας του ιστορικού χώρου του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ και του Τάφου του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή.

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, από την πλευρά τους, κατέθεσαν τις απόψεις τους για τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτευτεί η Παράταξη τους επόμενους μήνες, με στόχο η πολιτική πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού να αγκαλιαστεί από την πλειοψηφία της κοινωνίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Να στρίψω ή να μην στρίψω;»: Η ταμπέλα σε δρόμο της Κύπρου που μας μπέρδεψε όλους και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία
«Ο γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε στη μέση του δρόμου και έφυγε «κύριος» - Δείτε φωτογραφία
Οι πρώτες εικόνες από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν: Αγκαλιές και βαθιά συγκίνηση στο Ισραήλ
Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού
Τα smash burgers που αγαπήσατε στη Λεμεσό έρχονται και στην Πάφο – Δείτε πού «προσγειώνεται» το νέο κατάστημα
Θλίψη στη Λεμεσό για τον θάνατο του Φοίβου Μαυρομάτη - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ειρήνη στη Γάζα: Οι όμηροι επέστρεψαν, οι υπογραφές έπεσαν, τα ερωτήματα παραμένουν

 13.10.2025 - 21:20
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ για διάσκεψη Σαρμ-ελ Σέιχ: Μέρα «ελπίδας» για την περιοχή

 13.10.2025 - 21:58
Ειρήνη στη Γάζα: Οι όμηροι επέστρεψαν, οι υπογραφές έπεσαν, τα ερωτήματα παραμένουν

Ειρήνη στη Γάζα: Οι όμηροι επέστρεψαν, οι υπογραφές έπεσαν, τα ερωτήματα παραμένουν

Η τελευταία πράξη μιας ιστορικής ημέρας γράφτηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι 20 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπέγραψαν το βράδυ της Δευτέρας (13/10) τη συμφωνία για το τέλος του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και την ειρήνη στη Γάζα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ειρήνη στη Γάζα: Οι όμηροι επέστρεψαν, οι υπογραφές έπεσαν, τα ερωτήματα παραμένουν

Ειρήνη στη Γάζα: Οι όμηροι επέστρεψαν, οι υπογραφές έπεσαν, τα ερωτήματα παραμένουν

  •  13.10.2025 - 21:20
ΠτΔ για διάσκεψη Σαρμ-ελ Σέιχ: Μέρα «ελπίδας» για την περιοχή

ΠτΔ για διάσκεψη Σαρμ-ελ Σέιχ: Μέρα «ελπίδας» για την περιοχή

  •  13.10.2025 - 21:58
Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν κάλυκες έξω από υποστατικό – Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν κάλυκες έξω από υποστατικό – Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

  •  13.10.2025 - 22:08
Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα του 65χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα του 65χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο

  •  13.10.2025 - 20:56
Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στη Μασαχουσέτη - Νεκροί οι επιβαίνοντες, τραυματίστηκε οδηγός αυτοκινήτου

Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στη Μασαχουσέτη - Νεκροί οι επιβαίνοντες, τραυματίστηκε οδηγός αυτοκινήτου

  •  13.10.2025 - 22:50
«Δίκτυο» συνωμοσίας στη Λάρνακα – Δύο συλλήψεις για αδικήματα εναντίον αλλοδαπού και επιχειρηματία

«Δίκτυο» συνωμοσίας στη Λάρνακα – Δύο συλλήψεις για αδικήματα εναντίον αλλοδαπού και επιχειρηματία

  •  13.10.2025 - 17:09
Αυτές τις ώρες θα μείνει χωρίς νερό περιοχή της Επ. Λάρνακας την Τρίτη – Ποιος ο λόγος

Αυτές τις ώρες θα μείνει χωρίς νερό περιοχή της Επ. Λάρνακας την Τρίτη – Ποιος ο λόγος

  •  13.10.2025 - 19:00
Μυθική πρόταση 400 εκατομμυρίων στην Μπαρτσελόνα για τον Γιαμάλ!

Μυθική πρόταση 400 εκατομμυρίων στην Μπαρτσελόνα για τον Γιαμάλ!

  •  13.10.2025 - 16:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα