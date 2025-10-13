«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ξέρει να κάνει εκλογές και να τις κερδίζει» - Επικυρώθηκαν τα ψηφοδέλτια του κόμματος

Η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου ανοίγοντας τις εργασίες του Σώματος ευχαρίστησε την Επαρχιακή Γραμματεία Λεμεσού, τα στελέχη του Οργανωτικού και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή των προχθεσινών επαρχιακών εκλογών και τόνισε ότι «προχωρούμε όλοι μαζί με αποφασιστικότητα για τις βουλευτικές εκλογές».

Σύμφωνα με το Καταστατικό, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας επικυρώθηκαν πανηγυρικά τα ψηφοδέλτια της Παράταξης. Για τις εκκρεμότητες και οτιδήποτε άλλο προκύψει εξουσιοδοτήθηκε το Εκτελεστικό Γραφείο να χειριστεί τα διαδικαστικά θέματα.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ξέρει να κάνει εκλογές και ξέρει να τις κερδίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημητρίου στην αρχική της τοποθέτηση και κάλεσε όλα τα στελέχη και τα μέλη της Παράταξης να συμπορευθούν με προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του κόμματος.

Παράλληλα επεσήμανε ότι το πολιτικό σκηνικό είναι πρωτόγνωρο και το διακύβευμα μεγαλύτερο από ποτέ, και σημείωσε ότι αν επικρατήσουν οι φωνές του λαϊκισμού, του μηδενισμού και της τοξικότητας, θα διακυβευθεί η ομαλή λειτουργία της Βουλής και της ίδιας της χώρας. Στόχος μας δεν είναι άλλος από το να κρατήσουμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό πρώτη και πρωταγωνιστική δύναμη στη Βουλή και στην κοινωνία.

Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίας, η Πρόεδρος προχώρησε σε πολιτική ενημέρωση για ζητήματα της επικαιρότητας και την έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, ενημέρωσε για τα θετικά αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψής της στην Αθήνα, όπου, μεταξύ άλλων, τέθηκε προς την Ελληνική Κυβέρνηση το ζήτημα της διαφύλαξης και προστασίας του ιστορικού χώρου του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ και του Τάφου του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή.

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, από την πλευρά τους, κατέθεσαν τις απόψεις τους για τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτευτεί η Παράταξη τους επόμενους μήνες, με στόχο η πολιτική πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού να αγκαλιαστεί από την πλειοψηφία της κοινωνίας.