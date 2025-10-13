Ειρήνη στη Γάζα: Οι όμηροι επέστρεψαν, οι υπογραφές έπεσαν, τα ερωτήματα παραμένουν

Και μπορεί να λένε ότι τα γραπτά μένουν, αλλά το εάν θα εφαρμοστούν οι συμφωνίες, αυτό μένει να φανεί και από την επόμενη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου.

Όπως σημείωσε ο ίδιος μετά το τέλος της Συνόδου, «...πετύχαμε αυτό που όλοι έλεγαν ότι ήταν αδύνατο, επιτέλους έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Είναι η ημέρα για την οποία άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ελπίζουν και προσεύχονται. Είναι τόσο όμορφο να βλέπεις μια νέα και όμορφη μέρα να ανατέλλει. Και τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση».

Ο Τραμπ εξέφρασε την «τεράστια ευγνωμοσύνη του προς τα αραβικά και μουσουλμανικά έθνη» που, όπως είπε «βοήθησαν να καταστεί δυνατή αυτή η απίστευτη πρόοδος».

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες για τη «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα και επανέλαβε ότι και το Ιράν «θέλει να κάνει συμφωνία».

«Θα αποτρέψει ένα Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η «ιστορική συμφωνία» που υπέγραψε η ομάδα των ηγετών σημαίνει ότι «οι προσευχές εκατομμυρίων ανθρώπων τελικά εισακούστηκαν φέρνοντας την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

«Χρειάστηκε 3.000 χρόνια, το πιστεύετε; Και θα αντέξει. Αυτή είναι μια απίστευτη μέρα για τον κόσμο», πρόσθεσε και συνέχισε: «Η συμφωνία είναι τόσο μεγάλη που θα αποτρέψει έναν Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος θα μπορούσε να είχε ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή».

Από την πλευρά του, Μιλώντας στην συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντελφατάχ αλ Σίσι, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι «έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και να προσβλέπουν σε ένα μέλλον όπου ο πόλεμος δεν θα τους απειλεί». Είπε επίσης ότι οι Παλαιστίνιοι «έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν την ελευθερία και να ζουν στο ανεξάρτητο κράτος τους, ένα κράτος που θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ, με ασφάλεια και αμοιβαία αναγνώριση».

Κανείς δεν ξέρει τα σημεία, αλλά... τον επίλογο

Μπορεί ακόμη να μην έχουν γίνει γνωστές οι τελικές λεπτομέρειες του σχεδίου που υπεγράφη στο Σαρμ Ελ Σέιχ, καθώς αυτές συζητήθηκαν με κλειστές τις πόρτες μεταξύ των ηγετών, όμως, από κάποια πλάνα που κατάφεραν να «κλέψουν» οι κάμερες που απαθανάτιζαν τις στιγμές των υπογραφών... διέρρευσε ο επίλογος.

Ενδεικτικό της δύσκολης αποστολής που έχει το σχέδιο Τραμπ είναι ότι το έγγραφο καταλήγει ως εξής: «Αποζητούμε την ανοχή, την αξιοπρέπεια, τις ίσες ευκαιρίες για κάθε άτομο, εξασφαλίζοντας στην περιοχή την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος». Κάτι που τη δεδομένη χρονική δείχνει δύσκολο να ισχύσει, όμως, ήδη έχουν... τρέξει μερικά μικρά θαύματα μέσα σε λίγες ώρες.

Δάκρυα χαράς και συγκίνησης για τους ομήρους

Ανεξάρτητα από την εξέλιξη των πραγμάτων και το εάν τελικά «ο πόλεμος τελείωσε», όπως επαναλάμβανε ο Τραμπ από το Ισραήλ και την Αίγυπτο, η μέρα μόνο ως ιστορική μπορεί να καταγραφεί στα χρονικά, καθώς μετά από δύο χρόνια πολέμου, οι 20 τελευταίοι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι και επέστρεψαν σπίτι με τις εικόνες χαρά και συγκίνησης να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Συγγενείς και φίλοι των ομήρων βρέθηκαν στο νοσοκομείο στο Ισραήλ στο οποίο μεταφέρθηκαν αρχικά οι όμηροι και τους υποδέχθηκαν με χορούς και τραγούδια. Λίγο αργότερα, έλαβαν και τη σχετική άδεια των γιατρών και το εξιτήριο του νοσοκομείου για να επιστρέψουν πια σπίτια τους μετά από... 738 μέρες ομηρίας.

Βάσει σχεδίου, η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς τεσσάρων ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό, αντί για 28 που είχε ανακοινώσει ότι θα επιστρέψει σήμερα, γεγονός που δημιούργησε μια πρώτη μικρή... εμπλοκή. Από το Ισραήλ έκαναν λόγο για αθέτηση συμφωνίας, όμως, προς το παρόν το πρόβλημα αυτό δεν δείχνει ικανό να «τινάξει στον αέρα» τη συμφωνία.

Παράλληλα, το Ισραήλ έχει απελευθερώσει περισσότερους από 1.900 Παλαιστινίους κρατούμενους με τη Ραμάλα να στήνει τη δική της γιορτή.

«Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»

Οι ατάκες του Τραμπ από την Κνεσέτ δεν ήταν τυχαίες, καθώς ένα μεγάλο μέρος της αποστολής είχε επιτευθχεί από τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η Χαμάς άρχισε να παραδίδει τους ζωντανούς ομήρους.

«Αυτό είναι το τέλος της εποχής της τρομοκρατίας και του θανάτου» και «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», είπε ο Τραμπ όταν εμφανίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην Κνεσέτ, γράφοντας άλλη μια ιστορική στιγμή, καθώς έγινε ο τέταρτος Αμερικανός πρόεδρος που μίλησε και καταχειροκροτήθηκε επί τέσσερα λεπτά κρατώντας όρθιο όλο το κοινοβούλιο του Ισραήλ.

Μάλιστα, ο Τραμπ το πήγε και λίγο παρακάτω όταν ανέφερε ότι επιδιώκει μια συμφωνία ειρήνης ακόμη και με το Ιράν και ότι «το μαχαίρι της Χεζμπολάχ έχει σμπαραλιαστεί», κάνοντας ειδική αναφορά στη στήριξη των ΗΠΑ για μόνιμο αφοπλισμό.