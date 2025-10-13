Ecommbx
ΠτΔ για διάσκεψη Σαρμ-ελ Σέιχ: Μέρα «ελπίδας» για την περιοχή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για διάσκεψη Σαρμ-ελ Σέιχ: Μέρα «ελπίδας» για την περιοχή

 13.10.2025 - 21:58
ΠτΔ για διάσκεψη Σαρμ-ελ Σέιχ: Μέρα «ελπίδας» για την περιοχή

Ως μέρα «ελπίδας και υπόσχεσης για την περιοχή», χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τη σημερινή, σε ανάρτησή του από το Σαρμ-ελ Σέιχ όπου συμμετείχε στην διάσκεψη για τη Γάζα.

«Είχα την τιμή να συμμετάσχω στη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ Ελ Σέιχ για την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή», αναφέρει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κάνοντας αναφορά σε μία μέρα «ελπίδας και υπόσχεσης για την περιοχή μας».

Σε δική του ανάρτηση, ο  Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνει ότι, πριν από δύο χρόνια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε στη Διάσκεψη του Παρισιού το Σχέδιο «Αμάλθεια» «μια κυπριακή πρωτοβουλία που γέννησε την ελπίδα μέσα από τη δράση, δημιουργώντας ένα θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο από την Κύπρο προς τη Γάζα». Από τότε, αναφέρει, «η Κύπρος προσέφερε πάνω από 25.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους το είχαν ανάγκη, αποδεικνύοντας στην πράξη τον ρόλο της ως πυλώνα ανθρωπισμού και σταθερότητας στην περιοχή».

Σήμερα, προσθέτει, «η Κύπρος δηλώνει και πάλι παρούσα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρουσιάζει στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Σαρμ Ελ Σέιχ συγκεκριμένο Σχέδιο 6 σημείων για την επόμενη φάση υλοποίησης της Συμφωνίας Ειρήνης για τη Γάζα». «Ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται σε βασικές πτυχές του Σχεδίου Ειρήνης 20 σημείων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την υλοποίησή του, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου , τη γεωγραφική της θέση, την επιχειρησιακή της επάρκεια και εμπειρία καθώς και τις άριστες σχέσεις με όλα τα κράτη της περιοχής», αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Πριν από δύο χρόνια η Κύπρος έδειξε έμπρακτα τον δρόμο της ανθρωπιστικής ευθύνης, και σήμερα δείχνει ξανά τον δρόμο της ειρήνης παραμένοντας μέρος της λύσης για την περιφερειακή σταθερότητα και ανάπτυξη, καταλήγει ο κ. Λετυμπιώτης.

Η τελευταία πράξη μιας ιστορικής ημέρας γράφτηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι 20 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπέγραψαν το βράδυ της Δευτέρας (13/10) τη συμφωνία για το τέλος του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και την ειρήνη στη Γάζα.

