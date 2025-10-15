Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συνέλαβαν Ιρανό σφετεριστή ε/κ περιουσιών - Συνεργαζόταν με τον Αϊκούτ

 15.10.2025 - 12:00
Συνέλαβαν Ιρανό σφετεριστή ε/κ περιουσιών - Συνεργαζόταν με τον Αϊκούτ

Ο Μπεχντάντ Τζαφάρι, «πολίτης της τδβκ», συνελήφθη στη Γαλλία για παράνομη χρήση ελληνοκυπριακής περιουσίας στα κατεχόμενα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα της Κίπρις ποστασί.

Ο Μπεχντάντ Τζαφάρι, επιχειρηματίας ιρανικής καταγωγής και «πολίτης της τδβκ», συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Νίκαιας στη Γαλλία κατόπιν "αιτήματος των ελληνοκυπριακών αρχών", γράφει.

Η ιστοσελίδα αναφέρει ότι η οικογένειά του υποστήριξε ότι το περιστατικό έχει πολιτικά κίνητρα και ζήτησε να ξεκινήσουν διπλωματικές προσπάθειες για την απελευθέρωσή του.

Η οικογένεια ανέφερε, γράφει η Κίπρις ποστασί, ότι οι γαλλικές αρχές σταμάτησαν και ανέκριναν τον Τζαφάρι μετά από «καταγγελία για παραβίαση περιουσίας» που υπέβαλε η ε/κ πλευρά. «Η καταγγελία βασιζόταν στη φερόμενη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ελληνοκυπριακής περιουσίας που βρίσκεται στη βόρεια Κύπρο» προστίθεται στο δημοσίευμα.

Η οικογένεια ελπίζει, όπως αναφέρεται, σε μια δίκαιη νομική διαδικασία από τις γαλλικές αρχές.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Γκιοντέμ Κίπρις, ο Τζαφάρι είναι επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται και διατηρεί συνεργασίες με θυγατρικές του ομίλου Afik, του Σιμόν Αϊκούτ, που βρίσκεται υπό κράτηση και δικάζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

