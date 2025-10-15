Ecommbx
Καλό το Netflix αλλά στο HBO Max θα βλέπεις τις σειρές για τις οποίες (θα) μιλάει όλος ο πλανήτης

HBO WHAT TO WATCH ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΙΝΟ ΝΟΜΙΚΟ 15.10.2025 - 12:02
Μπορεί το Netflix να είναι πλέον ένα household name αλλά και ρήμα ταυτόσημο με το streaming, όμως τα τελευταία χρόνια με τη ραγδαία έκρηξη της αγοράς, δεν μιλάμε πια για «μία πλατφόρμα ή την άλλη», αλλά για πολλαπλές επιλογές που συμπληρώνει η μία την άλλη.

Tο HBO Max δεν είναι απλά “ακόμα μία πλατφόρμα streaming” για τον ίδιο λόγο που το HBO δεν ήταν ποτέ “ακόμα ένα συνδρομητικό κανάλι” αλλά ένας πρωτοπόρος της καλωδιακής τηλεόρασης και του ποιοτικού περιεχομένου. Το HBO Max αναμφισβήτητα αποτελεί μία από τις απαραίτητες προσθήκες σε ένα οικοσύστημα οικιακής ψυχαγωγίας που σέβεται τον εαυτό του - και ευτυχώς είναι πλέον διαθέσιμο και στην Κύπρο και μάλιστα ως μέρος ενός ελκυστικού πακέτου της Cablenet.

Το HBO (Home Box Office) ξεκίνησε τη λειτουργία του στις ΗΠΑ το 1972 και θεωρείται ο πατέρας της premium τηλεόρασης. Πριν καν υπάρξει το streaming, το HBO είχε ήδη αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, εστιάζοντας στην ποιότητα αντί για την ποσότητα - κάτι που το καθιέρωσε ως συνώνυμο της κινηματογραφικής παραγωγής στην τηλεόραση. Χαρακτηριστικό το σλόγκαν που (το) καθιέρωσε στα 90s: It’s Not TV. It’s HBO. Και δίκαια, αφού οι παραγωγές του, από σοκαριστικά ντοκιμαντέρ και stand up comedy special μέχρι τις (κλασικές πλέον) σειρές και τηλεταινίες, ξέφευγαν από τα στενά, συμβατικά όρια της ελεύθερης τηλεόρασης, με τολμηρή, πρωτοποριακή θεματολογία, κινηματογραφική προσέγγιση και υψηλά στάνταρ παραγωγής. Δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένες από τις πιο επιδραστικές σειρές όλων των εποχών προέρχονται από εκεί: Από τους πρωτεργάτες The Sopranos, The Wire, Sex and the City και Band of Brothers που έβαλαν τα θεμέλια για αυτό που αποκαλούμε σήμερα “εποχή Peak TV” μέχρι υπερδημοφιλή μεγαθήρια (Game of Thrones, True Detective, Chernobyl) που έγιναν παγκοσμίως viral πριν καν επινοηθεί ο όρος αλλά και πιο πρόσφατα brands όπως τα The Last of Us, House of the Dragon, Succession, The White Lotus και Euphoria που ηγούνται της συζήτησης “ποια σειρά είδες πρόσφατα;” ακόμα και στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό streaming περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί την τελευταία 15ετία.

Το HBO είναι ο απόλυτος κάτοχος των περισσοτέρων βραβείων Emmy στην ιστορία, με δεκάδες νέες υποψηφιότητες κάθε χρόνο. Το HBO Max δεν φιλοδοξεί να έχει τα πάντα, δίνει πάντα έμφαση στην ποιότητα αντί στην ποσότητα, όμως σε καμία περίπτωση δεν υστερεί σε περιεχόμενο. Ως μέρος του κολοσσού της Warner Bros. Discovery ενισχύεται από την αχανή ταινιοθήκη του θρυλικού στούντιο, το υπερηρωϊκό σύμπαν της DC και φυσικά τον αστείρευτο πλούτο γνώσης, μόρφωσης και ψυχαγωγίας που είναι ο κόσμος του Discovery.

Εκεί λοιπόν που το Netflix λειτουργεί σαν μια τεράστια υπεραγορά όπου βρίσκεις αγαθά από την Κορέα μέχρι τη Νιγηρία, το HBO Max είναι σαν το γωνιακό upscale ντελικατέσεν όπου η ποιότητα είναι διαχρονικά κορυφαία και απαράμιλλη.

Το πλάνο HBO Max Standard είναι διαθέσιμο χωρίς επιπλέον χρέωση σε επιλεγμένα πλάνα της Cablenet. Απαιτείται δημιουργία λογαριασμού HBO Max. Ισχύουν οι Όροι Χρήσης του HBO Max. 18+. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

