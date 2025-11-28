Ecommbx
Η μαγεία των Χριστουγέννων στο Hilton Nicosia, στην Έγκωμη!
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η μαγεία των Χριστουγέννων στο Hilton Nicosia, στην Έγκωμη!

 28.11.2025 - 16:58
Η μαγεία των Χριστουγέννων στο Hilton Nicosia, στην Έγκωμη!

28.11.2025 - 16:58

Εκδηλώσεις που γεμίζουν τις φετινές γιορτές με αξέχαστες εμπειρίες, γεύσεις και χαμόγελα!

Το Hilton Nicosia, στην καρδιά της Έγκωμης, υποδέχεται τις φετινές γιορτές με μια σειρά από εκλεκτές εμπειρίες που συνδυάζουν κομψότητα και ζεστασιά με τη μαγεία των Χριστουγέννων. Με έμφαση στη λεπτομέρεια και την υψηλή αισθητική, το μοναδικό Hilton στην πρωτεύουσα, μεταμορφώνεται σε ένα φωτεινό, γιορτινό σκηνικό, ιδανικό για αξέχαστες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, προσφέροντας μια ατμόσφαιρα όπου η διακριτική πολυτέλεια αναδεικνύει τη γιορτινή διάθεση.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, η πρόσφατα ανακαινισμένη Ledra Ballroom του Hilton Nicosia φιλοξενεί ένα εορταστικό Christmas Day Lunch γεμάτο γεύσεις, μουσική και ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ένας πλούσιος μπουφές με bottomless επιλογές φαγητού και ποτού, σε συνδυασμό με την live μουσική του Γιώργου Σταματάρη και της Αρίστης Πουλλή, δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για μια ημέρα γεμάτη χαρά και ξεγνοιασιά, τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους. Το Christmas Day Lunch σερβίρεται από τις 13:00 έως τις 15:30 και προσφέρεται στα €95 ανά ενήλικα και €38 για παιδιά έως 12 ετών.

Η Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Hilton Nicosia υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη λάμψη, κομψότητα και έντονη γιορτινή ενέργεια. Στην εορταστικά διαμορφωμένη Ledra Ballroom, οι επισκέπτες θα απολαύσουν ένα εντυπωσιακό Gala buffet dinner, συνοδευόμενο από welcome champagne και live performance του Γιάννη Μαργάρη. Η βραδιά θα συνεχιστεί με τους μελωδικούς ρυθμούς του βιολιστή και του DJ, που θα κρατήσουν τη διάθεση στα ύψη μέχρι το νέο έτος. Η εμπειρία προσφέρεται στα €130 ανά ενήλικα και €70 για παιδιά έως 12 ετών, με το πρόγραμμα να ξεκινά από τις 21:00.

Την πρώτη μέρα του χρόνου, το Hilton Nicosia προσκαλεί τους επισκέπτες στο Olympia Restaurant για ένα ξεχωριστό New Year’s Day Brunch. Ένας πλούσιος all-you-can-eat μπουφές με μοναδικές γεύσεις και εκλεπτυσμένες πινελιές, δημιουργεί το ιδανικό ξεκίνημα για το 2026, σε μια ζεστή και απολαυστική γαστρονομική ατμόσφαιρα. Το brunch προσφέρεται από τις 12:00 έως τις 16:00, στην τιμή των €60 ανά άτομο.

Για κρατήσεις το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα: 22695111, 22695100 ή 22695023.

Για περισσότερες πληροφορίες στο: HiltonNicosia_Festive-Calendar

Σχετικά με τo Hilton Nicosia:

Το Hilton Nicosia στην Έγκωμη, της Louis Hotels, είναι ένα εμβληματικό ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην πρωτεύουσα, που συνδυάζει την κομψότητα με τη διαχρονική – ποιοτική φιλοξενία. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και απαράμιλλη αισθητική, αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για επαγγελματίες ταξιδιώτες όσο και για επισκέπτες που αποζητούν ποιοτική ηρεμία, χαλάρωση και αναψυχή.

Website: Hilton Nicosia
Instagram: HiltonNicosia
Facebook: Hilton Nicosia

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

 28.11.2025 - 16:46
«Κλείδωσε» η κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν με Ολγκίν

«Κλείδωσε» η κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν με Ολγκίν

Στις 11 Δεκεμβρίου θα επισκεφθούν από κοινού οι δύο ηγέτες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους και ακολούθως θα έχουν κοινή συνάντηση υπό την καθοδήγηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκπροσώπου  των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

