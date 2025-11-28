Η Valentina Rzheutskaya ζητά Ηθική και χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη της Τεχνικής Νοημοσύνης

Εκπροσωπώντας την Capital.com — μια παγκόσμια fintech πλατφόρμα γνωστή για την ενσωμάτωση προηγμένου AI στις καθημερινές της λειτουργίες — η κα. Rzheutskaya τόνισε πώς η εταιρεία χρησιμοποιεί υπεύθυνα την τεχνητή νοημοσύνη, καθιστώντας την εργασία πιο αποδοτική και τις πληροφορίες πιο προσβάσιμες. Υπογράμμισε ότι κάθε καινοτομία στην Capital.com καθοδηγείται από τις αρχές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της ισχυρής ανθρώπινης εποπτείας.

Η Valentina Rzheutskaya σημείωσε ότι « το AI δεν είναι απλώς ένα νέο εργαλείο, αλλά ένας νέος τρόπος σκέψης», υπογραμμίζοντας πως ο στόχος πρέπει να είναι η συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας, όχι η αντικατάσταση του ανθρώπου.

«Πρέπει να καθορίσουμε τα όρια της χρήσης του AI, ειδικά όταν διακυβεύονται η εργασία, η ιδιωτικότητα και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου», τόνισε, προσθέτοντας ότι χωρίς σαφή νομικά πλαίσια, η καινοτομία μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητά μας να προστατεύσουμε τους πολίτες.

Τόνισε επίσης την επείγουσα ανάγκη για σαφή παγκόσμια πλαίσια που θα διέπουν τη χρήση και την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέροντας τον Νόμο περί Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ ως θετικό ξεκίνημα, αλλά επισημαίνοντας τα εναπομείναντα κενά όσον αφορά την λογοδοσία, την πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα δεδομένων.

Η ομιλήτρια τόνισε ακόμη την ανάγκη για νέες δεξιότητες που θα συνδυάζουν την ψηφιακή γνώση με την κριτική σκέψη, την ηθική και τη συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς και τη σημασία της ενδυνάμωσης των γυναικών μέσα από τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία.

«Χρειαζόμαστε τις γυναίκες όχι μόνο να χρησιμοποιούν το AI, αλλά και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται και διοικείται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η κα. Rzheutskaya επανέλαβε ότι το μέλλον της εργασίας θα είναι «όχι μόνο πιο ψηφιακό, αλλά και πιο ανθρώπινο».

Το συνέδριο, με θέμα «Bridging Continents for Security, Business and Energy», συγκέντρωσε ηγετικά στελέχη από την Κύπρο και το εξωτερικό για να συζητήσουν το μέλλον της τεχνολογίας, της ενέργειας και της διεθνούς συνεργασίας.