Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στο Νέο Ηράκλειο, όπου ένας πατέρα ξυλοκόπησε την κόρη του μέσα στο κατάστημα στο οποίο εργάζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ο πατέρας μπήκε στο κατάστημα φορώντας κράνος, πλησίασε στο ταμείο όπου καθόταν η κόρη του και άρχισε να τη χτυπά χωρίς καμία προειδοποίηση.

«Μπήκε μέσα στο μαγαζί μου έχωσε δύο μπουνιές, με έφτυσε και έφυγε. Έπαθα κάκωση στο σαγόνι, μετατοπίστηκε ένα δόντι μου και μου έσκισε το ούλο», δήλωσε η 25χρονη. Στη συνέχεια ο πατέρας της προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο χώρο του καταστήματος. Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας που διαθέτει το κατάστημα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του θύματος ο λόγος της επίθεσης φαίνεται να είναι οικονομικές διαφορές που είχε με τον πατέρα της«Για ένα μηνιαίο εισόδημα που είχαμε το οποίο είναι στο όνομά μου. Ήθελε να το παίρνει αυτός για δεν τα χρειαζόμουνα αλλά πλέον τα χρειάστηκα. Ξεκίνησε να με βρίζει από μηνύματα πρώτα και να με απειλεί και μετά έγινε αυτό.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 
Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος περιέγραψε και εκείνη από την πλευρά της τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε η υπάλληλός της από τον πατέρα της: «Με το που έμαθα ότι κάτι έχει συμβεί στο μαγαζί έτρεξα να δω τι γίνεται. Πρώτα από όλα ήθελα να δω αν είναι καλά η υπάλληλός μου. Είδα ότι την είχε χτυπήσει και κάλεσα αμέσως την αστυνομία».

Μετά το περιστατικό, η 25χρονη κατευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέου Ηρακλείου, όπου κατέθεσε στους αστυνομικούς τα όσα είχε βιώσει. Αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία του αυτόφωρου και οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον πατέρα της για ενδοοικογενειακή βία.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

