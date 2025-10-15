Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚάμερες σε σχολικά λεωφορεία: Σε εγρήγορση το Υπουργείο – Πώς προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες και ποια τα εμπόδια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάμερες σε σχολικά λεωφορεία: Σε εγρήγορση το Υπουργείο – Πώς προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες και ποια τα εμπόδια

 15.10.2025 - 12:09
Κάμερες σε σχολικά λεωφορεία: Σε εγρήγορση το Υπουργείο – Πώς προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες και ποια τα εμπόδια

Ο Προϊστάμενος του Τομέα Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, Ανδρέας Νικηφόρου, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», αναφέρθηκε στα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών και ζημιών που σημειώνονται σε λεωφορεία κατά τη διάρκεια μαθητικών δρομολογίων, υπογραμμίζοντας ότι οι εταιρείες μεταφορών έχουν δικαίωμα αναστολής δρομολογίων μόνο για λόγους ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον κ. Νικηφόρου, έχουν καταγραφεί πέντε περιστατικά σε όλη την Κύπρο, τα οποία αφορούν κυρίως φθορές και επιθέσεις μέσα ή έξω από τα λεωφορεία, με εμπλοκή μαθητών.  Τόνισε ότι δεν επιτρέπεται να διακόπτονται δρομολόγια για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν της ασφάλειας. 

Ο κ. Νικηφόρου εξήγησε ότι όλα τα λεωφορεία της βασικής υπηρεσίας είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, όπως ανέφερε, «οι ανάδοχες εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν ορισμένα μαθητικά δρομολόγια σε ιδιώτες υπεργολάβους, στους οποίους δεν μπορούμε να επιβάλουμε την εγκατάσταση καμερών».

Πρόσθεσε ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η επιτήρηση και να εξευρεθούν λύσεις, όπως η ενεργοποίηση των καμερών σε συγκεκριμένες ώρες ή δρομολόγια, για να είναι δυνατός ο εντοπισμός των δραστών. «Δεν είναι εύκολο εγχείρημα, καθώς μιλάμε για 700 με 800 λεωφορεία σε παγκύπρια βάση», σημείωσε.

Ο Προϊστάμενος του Τομέα Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών επεσήμανε ότι περιστατικά παραβατικότητας μαθητών πρέπει να αντιμετωπίζονται συντονισμένα, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων , σχολείων, γονέων, αστυνομίας και μεταφορικών εταιρειών.

Δείτε το βίντεο:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Ένας τυχερός στην Κύπρο γέμισε το πορτοφόλι του – «Εκτοξεύθηκε» το ποσό της επόμενης κλήρωσης
VIDEO: Ηλικιωμένος κυκλοφορούσε γυμνός σε παραλία και... φωτογραφιζόταν - Δείτε εικόνες
Video: Καρέ-καρέ η απομάκρυνση των οχημάτων από την Αλυκή - Δύσκολο το έργο, βγήκε το πρώτο
Το «τερμάτισε» οδηγός: Πάρκαρε «κύριος» μέσα σε ελεγχόμενο τετράγωνο - Δείτε φωτογραφία
Παγκύπριο μπλακ αουτ: Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος - Τι συνέβη
Συγκλονίζει εικόνα από κυπριακό σπίτι - Άδεια ράφια και ψυγείο - Μητέρα μονογονιός δεν έχει φαγητό για το παιδί της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

 15.10.2025 - 12:03
Επόμενο άρθρο

ΥΠΟΙΚ: Οι προβλέψεις ΔΝΤ επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας

 15.10.2025 - 12:25
Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Η έγκριση του ψηφίσματος για τη λύση δύο κρατών από τη «βουλή» έχει ενισχύσει την πολιτική τους ατζέντα, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία (στα κατεχόμενα) είναι υπέρ αυτής της λύσης δύο κρατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

  •  15.10.2025 - 12:52
Παπαναστασίου στο GITEX 2025: Κύπρος και ΗΑΕ χαράζουν κοινό δρόμο σε ενέργεια και εμπόριο

Παπαναστασίου στο GITEX 2025: Κύπρος και ΗΑΕ χαράζουν κοινό δρόμο σε ενέργεια και εμπόριο

  •  15.10.2025 - 13:34
Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

  •  15.10.2025 - 13:41
Video: Καρέ-καρέ η απομάκρυνση των οχημάτων από την Αλυκή - Δύσκολο το έργο, βγήκε το πρώτο

Video: Καρέ-καρέ η απομάκρυνση των οχημάτων από την Αλυκή - Δύσκολο το έργο, βγήκε το πρώτο

  •  15.10.2025 - 11:45
Κάμερες σε σχολικά λεωφορεία: Σε εγρήγορση το Υπουργείο – Πώς προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες και ποια τα εμπόδια

Κάμερες σε σχολικά λεωφορεία: Σε εγρήγορση το Υπουργείο – Πώς προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες και ποια τα εμπόδια

  •  15.10.2025 - 12:09
Συνέλαβαν Ιρανό σφετεριστή ε/κ περιουσιών - Συνεργαζόταν με τον Αϊκούτ

Συνέλαβαν Ιρανό σφετεριστή ε/κ περιουσιών - Συνεργαζόταν με τον Αϊκούτ

  •  15.10.2025 - 12:00
Το «τερμάτισε» οδηγός: Πάρκαρε «κύριος» μέσα σε ελεγχόμενο τετράγωνο - Δείτε φωτογραφία

Το «τερμάτισε» οδηγός: Πάρκαρε «κύριος» μέσα σε ελεγχόμενο τετράγωνο - Δείτε φωτογραφία

  •  15.10.2025 - 10:51
Το ChatGPT αποκτά «ενήλικη» εκδοχή – Η OpenAI θα επιτρέπει ερωτικό περιεχόμενο

Το ChatGPT αποκτά «ενήλικη» εκδοχή – Η OpenAI θα επιτρέπει ερωτικό περιεχόμενο

  •  15.10.2025 - 09:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα