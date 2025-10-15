Κάμερες σε σχολικά λεωφορεία: Σε εγρήγορση το Υπουργείο – Πώς προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες και ποια τα εμπόδια

Σύμφωνα με τον κ. Νικηφόρου, έχουν καταγραφεί πέντε περιστατικά σε όλη την Κύπρο, τα οποία αφορούν κυρίως φθορές και επιθέσεις μέσα ή έξω από τα λεωφορεία, με εμπλοκή μαθητών. Τόνισε ότι δεν επιτρέπεται να διακόπτονται δρομολόγια για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν της ασφάλειας.

Ο κ. Νικηφόρου εξήγησε ότι όλα τα λεωφορεία της βασικής υπηρεσίας είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, όπως ανέφερε, «οι ανάδοχες εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν ορισμένα μαθητικά δρομολόγια σε ιδιώτες υπεργολάβους, στους οποίους δεν μπορούμε να επιβάλουμε την εγκατάσταση καμερών».

Πρόσθεσε ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η επιτήρηση και να εξευρεθούν λύσεις, όπως η ενεργοποίηση των καμερών σε συγκεκριμένες ώρες ή δρομολόγια, για να είναι δυνατός ο εντοπισμός των δραστών. «Δεν είναι εύκολο εγχείρημα, καθώς μιλάμε για 700 με 800 λεωφορεία σε παγκύπρια βάση», σημείωσε.

Ο Προϊστάμενος του Τομέα Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών επεσήμανε ότι περιστατικά παραβατικότητας μαθητών πρέπει να αντιμετωπίζονται συντονισμένα, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων , σχολείων, γονέων, αστυνομίας και μεταφορικών εταιρειών.

