ΑρχικήΟικονομίαΥΠΟΙΚ: Οι προβλέψεις ΔΝΤ επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Οι προβλέψεις ΔΝΤ επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας

 15.10.2025 - 12:25
ΥΠΟΙΚ: Οι προβλέψεις ΔΝΤ επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας

Τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) χαιρέτισε την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, γιατί, όπως είπε, επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις της Κυβέρνησης και τη συνεχιζόμενη καλή αναπτυξιακή πορεία και ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Κεραυνός χαιρέτισε την τελευταία ανακοίνωση του ΔΝΤ, σημειώνοντας ότι «πάντοτε οι προβλέψεις του είναι πολύ πιο συντηρητικές, ακόμα και από τις δικές μας συντηρητικές προβλέψεις».

Όπως γνωρίζετε, ανέφερε, «το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας από τους οργανισμούς, οι οποίοι παρακολουθούν ακόμα τις εξελίξεις στην Κύπρο, μετά την κρίση που έχουμε περάσει», αλλά παρακολουθεί και τις εξελίξεις στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το ΔΝΤ προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί από 3,3% το 2024 σε 3,2% το 2025 και 3,1% το 2026. «Όσον αφορά την Κύπρο, το ΔΝΤ παρουσιάζει βελτιωμένες προβλέψεις για την οικονομία μας, σύμφωνα με τις οποίες αναμένεται να αναπτύσσει ρυθμό ανάπτυξης 2,9% κατά μέσο όρο σε όλη την περίοδο 2025-2028», πρόσθεσε. «Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί στο 0,7% το 2025, που είναι και δική μας πρόβλεψη και ακολούθως θα αυξηθεί στο 1,3% το 2026», προσθέτοντας ότι είναι μια εκτίμηση «που είναι ακόμα πολύ πιο βελτιωμένη από τη δική μας εκτίμηση».

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 4,5% για όλη αυτή την περίοδο και το δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να διατηρηθεί πλεονασματικό 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά μέσο όρο για όλη την περίοδο 2025-2028.

«Αυτές οι προβλέψεις του ΔΝΤ μας χαροποιούν γιατί επιβεβαιώνουν ακριβώς τις προβλέψεις τις δικές μας και τη συνεχιζόμενη, καλή αναπτυξιακή πορεία και ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας», είπε ο Υπουργός.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Η έγκριση του ψηφίσματος για τη λύση δύο κρατών από τη «βουλή» έχει ενισχύσει την πολιτική τους ατζέντα, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία (στα κατεχόμενα) είναι υπέρ αυτής της λύσης δύο κρατών.

