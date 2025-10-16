Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πτώχευση τουριστικού γραφείου: Θα αποζημιωθούν μόνο 15-20 σεντ οι καταναλωτές που έχασαν τα λεφτά τους - «Βροχή» από καταγγελίες

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 16.10.2025 - 06:39
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η πτώχευση ταξιδιωτικό γραφείο στη Λεμεσό, το οποίο φαίνεται να αύξησε κατά πολύ τον κύκλο εργασιών του με αποτέλεσμα να μείνουν εκτεθειμένοι οι πολίτες.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου ΚαταναλωτώνΜάριος Δρουσιώτης ανέφερε ότι η εταιρεία δήλωσε ότι αδυνατεί να τους εξυπηρετήσει με τα ταξίδια καθώς και να τους δώσει τα λεφτά τους πίσω.

«Εξού και το Υπουργείο Εμπορίου την κήρυξε αφερέγγυο και κίνησε την διαδικασία να ενεργοποιηθεί η εγγυητική που έχει για να πληρωθούν όσοι έχουν να παίρνουν. Ωστόσο η εγγυητική είναι 12 χιλιάδες μόνο, την στιγμή που ο Σύνδεσμος έχει 228 παραπονούμενους, οι οποίοι ζητούν συνολικά 103 χιλιάδες ευρώ»πρόσθεσε.

Πάντως, με βάση τους υπολογισμούς, οι καταναλωτές δεν θα πάρουν πάνω από 15-20 σεντ ο καθένας.

Σημειώνεται ότισύμφωνα με τις καταγγελίες, περισσότεροι από 200 καταναλωτές που είχαν προπληρώσει ταξίδια, βλέπουν τώρα τα χρήματά τους να χάνονται, παρά τη ρητή πρόνοια της νομοθεσίας που υποτίθεται ότι τους προστατεύει πλήρως, με το τουριστικό γραφείο να φέρεται να είχε προεισπράξει ποσά που ξεπερνούν τις 100 χιλιάδες ευρώ για ταξιδιωτικά πακέτα που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Στη βουλή το ζήτημα

Σημειώνεται ότι το θέμα απασχόλησε έντονα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, με τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριο Δρουσιώτη, να επιρρίπτει ευθύνες τόσο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου όσο και στο Εγκεκριμένο Σώμα, δηλαδή τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA).

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας, έγινε λόγος για «ξεκάθαρο δόλο» και για «εξαπάτηση πολιτών», με το ενδεχόμενο να διερευνάται αν το πρόβλημα είναι νομοθετικό ή θέμα αδιαφορίας των αρμοδίων.

Όπως λέχθηκε, η Επιτροπή Εμπορίου προτίθεται να συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσης μέχρι να υπάρξει σαφής απάντηση για το ποιοι ευθύνονται και, κυρίως, μέχρι να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα αποζημιωθούν. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι τα κενά στη νομοθεσία έχουν εντοπιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Το θέμα θα ξανασυζητηθεί στην Επιτροπή Εμπορίου στις 4 Νοεμβρίου.

