Καταδίωξη στη Λεμεσό: 17χρονος οδηγούσε κλοπιμαίο, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη με ναρκωτικά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καταδίωξη στη Λεμεσό: 17χρονος οδηγούσε κλοπιμαίο, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη με ναρκωτικά

 16.10.2025 - 06:34
Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης κατοικίας και κλοπής, που διαπράχθηκε στις 28/9/2025 στη Λεμεσό, συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος 17χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο 17χρονος είχε εντοπιστεί χθες το πρωί να οδηγεί αυτοκίνητο σε δρόμο της Λεμεσού, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 14/10/2025.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω όχημα είχε εντοπιστεί χθες το πρωί από μέλος της Αστυνομίας, να παραβιάζει κόκκινο σηματοδότη χωρίς ωστόσο να είναι εφικτή η ανακοπή του. Λίγο αργότερα το εν λόγω αυτοκίνητο θεάθηκε ξανά και αφού έγινε σήμα από αστυνομικό, στον οδηγό για να σταματήσει, ωστόσο αυτός ανάπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Στην προσπάθεια του οδηγού του αυτοκινήτου να αποφύγει τον έλεγχο, φέρεται να διέπραξε σωρεία τροχαίων παραβάσεων ενώ σε κάποιο σημείο του δρόμου, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια, αφού προσέκρουσε σε τοίχο οικίας, ακινητοποιήθηκε. Ο οδηγός εξήλθε από το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Ανακόπηκε όμως από το μέλος της Αστυνομίας το οποίο τον είχε ακολουθήσει και τον συνέλαβε για αυτόφωρα αδικήματα.

Πρόκειται για 17χρονο κάτοικο Λεμεσού ο οποίος οδηγήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού όπου επανασυνελήφθηκε δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του.

Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον 17χρονο, εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα σακουλάκι το οποίο περιείχε ξηρή φυτική ύλη κάνναβης βάρους 12 περίπου γραμμαρίων, ένα γυάλινο σκεύος καπνίσματος με ίχνη καμένης ουσίας που μοιάζει με μεθαμφεταμίνη, ενώ σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ στον οποίο υποβλήθηκε, η ένδειξη ήταν θετική.

Ο 17χρονος τέθηκε υπό κράτηση ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ και την Τροχαία Λεμεσού, συνεχίζουν τις εξετάσεις. 

