Η Apple ετοιμάζει τη μεγαλύτερη αναβάθμιση κάμερας στην ιστορία του iPhone - Ποια μοντέλα θα αφορά

 16.10.2025 - 10:41
Η Apple σχεδιάζει ένα από τα πιο ουσιαστικά camera upgrades των τελευταίων ετών, αλλά όπως πάντα, θα αφορά μόνο τα Pro μοντέλα.

Σύμφωνα με το ETNews, τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα αποκτήσουν έναν φακό που προσαρμόζει αυτόματα το άνοιγμά του ανάλογα με το φως.

Με λίγα λόγια, η κάμερα θα “ανοίγει” περισσότερο στο σκοτάδι για φωτεινότερες λήψεις και θα “κλείνει” στο πιο έντονο φως για πιο καθαρές φωτογραφίες, προσφέροντας έτσι καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε συνθήκη.

Την παραγωγή του νέου μηχανισμού έχουν αναλάβει οι LG Innotek και Foxconn, με εξαρτήματα από τις LuxshareSunny Optical και την ολλανδική Besi.

Η τεχνολογία είχε εμφανιστεί παλαιότερα σε κινητά της Samsung, αλλά η Apple σκοπεύει να τη συνδυάσει με το δικό της σύστημα επεξεργασίας εικόνας για ακόμα πιο φυσικά και σταθερά αποτελέσματα.

Όπως φαίνεται, η εταιρεία συνεχίζει τη στρατηγική της διαφοροποίησης των Pro μοντέλων, κρατώντας για εκείνα τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτός είναι και ο τρόπος της Apple να ξεχωρίσει σε μια αγορά που δείχνει να “κολλάει”.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr
 

ΑΤΑ: Αισιόδοξος ο ΠτΔ για τις συζητήσεις - «Ο σημερινός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα»

ΑΤΑ: Αισιόδοξος ο ΠτΔ για τις συζητήσεις - «Ο σημερινός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα»

Θετικά αποτελέσματα για το θέμα της ΑΤΑ θεωρεί ότι μπορεί να φέρει ο διάλογος που θα λάβει χώρα σήμερα ανάμεσα στις συντεχνίες και τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

