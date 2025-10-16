Η Apple ετοιμάζει τη μεγαλύτερη αναβάθμιση κάμερας στην ιστορία του iPhone - Ποια μοντέλα θα αφορά

Σύμφωνα με το ETNews, τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα αποκτήσουν έναν φακό που προσαρμόζει αυτόματα το άνοιγμά του ανάλογα με το φως.

Με λίγα λόγια, η κάμερα θα “ανοίγει” περισσότερο στο σκοτάδι για φωτεινότερες λήψεις και θα “κλείνει” στο πιο έντονο φως για πιο καθαρές φωτογραφίες, προσφέροντας έτσι καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε συνθήκη.

Την παραγωγή του νέου μηχανισμού έχουν αναλάβει οι LG Innotek και Foxconn, με εξαρτήματα από τις Luxshare, Sunny Optical και την ολλανδική Besi.

Η τεχνολογία είχε εμφανιστεί παλαιότερα σε κινητά της Samsung, αλλά η Apple σκοπεύει να τη συνδυάσει με το δικό της σύστημα επεξεργασίας εικόνας για ακόμα πιο φυσικά και σταθερά αποτελέσματα.

Όπως φαίνεται, η εταιρεία συνεχίζει τη στρατηγική της διαφοροποίησης των Pro μοντέλων, κρατώντας για εκείνα τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτός είναι και ο τρόπος της Apple να ξεχωρίσει σε μια αγορά που δείχνει να “κολλάει”.