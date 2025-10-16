Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ: «Τιμωρούμε τους πολλούς για να διορθώσουμε τους λίγους» – Όλα όσα ανέφερε για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών

Ο κ. Αθανασιάδης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η προτεινόμενη νομοθεσία για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών κινείται προς λάθος κατεύθυνση, τιμωρώντας τον υπόλοιπο κόσμο αντί να διορθώνει τις πραγματικές στρεβλώσεις.

«Όλη αυτή η προσπάθεια δεν τιμωρεί τον κακό, αλλά στην ουσία τον υπόλοιπο κόσμο», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο ΣΑΕΚ διαφωνεί με την πρόταση νόμου που βρίσκεται στο τραπέζι, καθώς στηρίζεται –όπως είπε– σε λανθασμένες παραδοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 75.000 πολίτες άνω των 70 ετών με άδεια οδήγησης, εκ των οποίων μόλις 3.000 είναι ασφαλισμένοι μέσω της Κοινοπραξίας Ασφαλιστών, δηλαδή του μηχανισμού που εξυπηρετεί περιπτώσεις όπου κάποιος δεν μπορεί να βρει ασφαλιστική κάλυψη. «Οι υπόλοιποι 72.000 είναι κανονικά ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικές εταιρείες. Άρα δεν υπάρχει άρνηση να ασφαλιστούν οι ηλικιωμένοι», σημείωσε.

Παράλληλα, έθεσε το ουσιαστικό ερώτημα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ατυχημάτων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα:

«Αν πράγματι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα σημειώνονται περισσότερα ατυχήματα, τότε το να μειώσουμε τα ασφάλιστρά τους δεν λύνει το πρόβλημα», ανέφερε, καλώντας για πιο στοχευμένες λύσεις που θα στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε γενικεύσεις.