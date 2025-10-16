Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΓενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ: «Τιμωρούμε τους πολλούς για να διορθώσουμε τους λίγους» – Όλα όσα ανέφερε για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ: «Τιμωρούμε τους πολλούς για να διορθώσουμε τους λίγους» – Όλα όσα ανέφερε για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών

 16.10.2025 - 10:25
Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ: «Τιμωρούμε τους πολλούς για να διορθώσουμε τους λίγους» – Όλα όσα ανέφερε για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών

Έντονη ήταν η παρέμβαση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), Ανδρέα Αθανασιάδη, στην εκπομπή του Sigma «Πρωτοσέλιδο», με αφορμή τις νέες προτάσεις νόμου κατά των ηλικιακών διακρίσεων.

Ο κ. Αθανασιάδης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η προτεινόμενη νομοθεσία για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών κινείται προς λάθος κατεύθυνση, τιμωρώντας τον υπόλοιπο κόσμο αντί να διορθώνει τις πραγματικές στρεβλώσεις.

«Όλη αυτή η προσπάθεια δεν τιμωρεί τον κακό, αλλά στην ουσία τον υπόλοιπο κόσμο», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο ΣΑΕΚ διαφωνεί με την πρόταση νόμου που βρίσκεται στο τραπέζι, καθώς στηρίζεται –όπως είπε– σε λανθασμένες παραδοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 75.000 πολίτες άνω των 70 ετών με άδεια οδήγησης, εκ των οποίων μόλις 3.000 είναι ασφαλισμένοι μέσω της Κοινοπραξίας Ασφαλιστών, δηλαδή του μηχανισμού που εξυπηρετεί περιπτώσεις όπου κάποιος δεν μπορεί να βρει ασφαλιστική κάλυψη. «Οι υπόλοιποι 72.000 είναι κανονικά ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικές εταιρείες. Άρα δεν υπάρχει άρνηση να ασφαλιστούν οι ηλικιωμένοι», σημείωσε.

Παράλληλα, έθεσε το ουσιαστικό ερώτημα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ατυχημάτων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα:

«Αν πράγματι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα σημειώνονται περισσότερα ατυχήματα, τότε το να μειώσουμε τα ασφάλιστρά τους δεν λύνει το πρόβλημα», ανέφερε, καλώντας για πιο στοχευμένες λύσεις που θα στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε γενικεύσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα γλυκά «φρούτα» που έγιναν viral στην Κύπρου – Μοιάζουν τόσο αληθινά – Πού μπορείτε να τα βρείτε
Πτώχευση τουριστικού γραφείου: Θα αποζημιωθούν μόνο 15-20 σεντ οι καταναλωτές που έχασαν τα λεφτά τους - «Βροχή» από καταγγελίες
Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες
Αποφασίζει σήμερα η ΠΟΕΔ για το σχέδιο Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών: Τα δεδομένα και οι στρεβλώσεις - Η Μύρια Βασιλείου στο «Τ»
Καταδίωξη στη Λεμεσό: 17χρονος οδηγούσε κλοπιμαίο, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη με ναρκωτικά
Ηλεκτρικό ρεύμα: Γιατί πέφτει συνέχεια στη χώρα μας; Έτσι επιλέγονται οι περιοχές που μένουν «εκτός»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μικροπλαστικά ανιχνεύθηκαν σε πολλά ροφήματα – Ποιο είχε τα περισσότερα

 16.10.2025 - 10:25
Επόμενο άρθρο

Η Apple ετοιμάζει τη μεγαλύτερη αναβάθμιση κάμερας στην ιστορία του iPhone - Ποια μοντέλα θα αφορά

 16.10.2025 - 10:41
ΑΤΑ: Αισιόδοξος ο ΠτΔ για τις συζητήσεις - «Ο σημερινός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα»

ΑΤΑ: Αισιόδοξος ο ΠτΔ για τις συζητήσεις - «Ο σημερινός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα»

Θετικά αποτελέσματα για το θέμα της ΑΤΑ θεωρεί ότι μπορεί να φέρει ο διάλογος που θα λάβει χώρα σήμερα ανάμεσα στις συντεχνίες και τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΤΑ: Αισιόδοξος ο ΠτΔ για τις συζητήσεις - «Ο σημερινός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα»

ΑΤΑ: Αισιόδοξος ο ΠτΔ για τις συζητήσεις - «Ο σημερινός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα»

  •  16.10.2025 - 09:45
Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας: Οι προτάσεις για τη Γάζα και ο νέος ρόλος της στη Μέση Ανατολή

Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας: Οι προτάσεις για τη Γάζα και ο νέος ρόλος της στη Μέση Ανατολή

  •  16.10.2025 - 06:25
Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ: «Τιμωρούμε τους πολλούς για να διορθώσουμε τους λίγους» – Όλα όσα ανέφερε για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών

Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ: «Τιμωρούμε τους πολλούς για να διορθώσουμε τους λίγους» – Όλα όσα ανέφερε για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών

  •  16.10.2025 - 10:25
Πτώχευση τουριστικού γραφείου: Θα αποζημιωθούν μόνο 15-20 σεντ οι καταναλωτές που έχασαν τα λεφτά τους - «Βροχή» από καταγγελίες

Πτώχευση τουριστικού γραφείου: Θα αποζημιωθούν μόνο 15-20 σεντ οι καταναλωτές που έχασαν τα λεφτά τους - «Βροχή» από καταγγελίες

  •  16.10.2025 - 06:39
Αίσιο τέλος: Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο στη Λευκωσία

Αίσιο τέλος: Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο στη Λευκωσία

  •  16.10.2025 - 09:01
Ηλεκτρικό ρεύμα: Γιατί πέφτει συνέχεια στη χώρα μας; Έτσι επιλέγονται οι περιοχές που μένουν «εκτός»

Ηλεκτρικό ρεύμα: Γιατί πέφτει συνέχεια στη χώρα μας; Έτσι επιλέγονται οι περιοχές που μένουν «εκτός»

  •  16.10.2025 - 08:39
Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες

Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες

  •  16.10.2025 - 09:26
Τα γλυκά «φρούτα» που έγιναν viral στην Κύπρου – Μοιάζουν τόσο αληθινά – Πού μπορείτε να τα βρείτε

Τα γλυκά «φρούτα» που έγιναν viral στην Κύπρου – Μοιάζουν τόσο αληθινά – Πού μπορείτε να τα βρείτε

  •  16.10.2025 - 08:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα