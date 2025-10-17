Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΟι 6 τρόποι για να καταλάβεις ότι το κινητό σου έχει χακαριστεί
LIKE ONLINE

Οι 6 τρόποι για να καταλάβεις ότι το κινητό σου έχει χακαριστεί

 17.10.2025 - 15:43
Οι 6 τρόποι για να καταλάβεις ότι το κινητό σου έχει χακαριστεί

Αν νιώσεις το κινητό σου να υπερθεμαίνεται, βάλε τα πόδια στο κεφάλι και... τρέχα!

Έχεις νιώσει εκείνη την καταραμένη την αίσθηση που το κινητό σου αρχίζει να κάνει τα.... δικά του; Η μπαταρία να εξαφανίζεται σε χρόνο ντε τε, οι εφαρμογές να ανοίγουν και να κλείνουν μόνες τους και τα pop-ups να εμφανίζονται ακάλεστα από το πουθενά.

Καλώς ήρθες στον κόσμο των hackers! Ναι, το κινητό σου μπορεί να έχει πέσει θύμα επίθεσης και αν δεν το προσέξεις, η ζωή σου (και ο λογαριασμός σου) μπορεί να πάρει «φωτιά».

Πώς να καταλάβεις αν κάποιος… κάνει scroll στα μηνύματά σου

Σκέψου το κινητό σου σαν σπίτι: αν μπαίνει κάποιος χωρίς άδεια, αφήνει ίχνη. Στα σημάδια, λοιπόν, του χακαρίσματος του κινητού σου, περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Μπαταρία που εξαφανίζεται σε χρόνο ρεκόρ, σαν να τρέχει το κινητό μαραθώνιο όλη μέρα.

2. Ξαφνική αύξηση δεδομένων ή τρελές χρεώσεις, λες και το κινητό σου αποφάσισε να στείλει μήνυμα σε κάθε άνθρωπο στη Γη.

3. Άγνωστες εφαρμογές που εμφανίζονται σαν μανιτάρια μετά τη βροχή,

4. Ξαφνικές αλλαγές στις ρυθμίσεις που αφορούν στο μικρόφωνο και την κάμερα, ανεπιθύμητη εμφάνιση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων.


5. Κλείδωμα λογαριασμών που -μάντεψε- δεν τις έχεις κάνει εσύ. Ξαφνικά δεν έχεις πρόσβαση στο Apple ID, σε Google ή στα social media. Κρύος ιδρώτας.

6. Για σίγουρη διάγνωση, εγκατέστησε antivirus όπως Bitdefender, Norton ή Kaspersky, σκάναρε, διέγραψε τα ύποπτα και επανέλεγξε.

Πάρε μια βαθιά ανάσα και...

Αν επιβεβαιώσεις χακάρισμα, δράσε γρήγορα: ενημέρωσε τράπεζες, άλλαξε όλους τους κωδικούς, διέγραψε ύποπτες εφαρμογές ή κάνε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αν χρειαστεί. Και φυσικά, ενημέρωσε φίλους και επαφές να αγνοήσουν περίεργα μηνύματα από το κινητό σου.


Για να μην ξαναπέσεις θύμα, φρόντισε να ενημερώσεις λογισμικό και antivirus, απόφυγε δημόσια Wi-Fi και δημόσιους σταθμούς φόρτισης, προτίμησε App Store και Google Play, και σκέψου VPN, κρυπτογράφηση και κλείδωμα SIM.

Το κινητό σου μπορεί να σε προδώσει, αλλά αν ξέρεις τα σημάδια, μπορείς να το επαναφέρεις στο «ασφαλές mode» και να επιστρέψεις σε ό,τι έκανες πριν χωρίς να αγχώνεσαι ότι κάποιοι τύποι που φοράνε κουκούλες από μαύρα φούρτερ σε ένα ημισκοτεινό υπόγειο ρίχνουν κλεφτές ματιές στη συσκευή σου...

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί
Η ανάρτηση της Καρμιώτισσας για Δημοσθένους: «Ντόμπρος, μάγκας, παντελονάτος»
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία
Τους «χαμογέλασε» η τύχη: Όχι ένας, όχι δύο αλλά...20 τυχεροί γέμισαν τις τσέπες τους με χιλιάδες ευρώ – Πόσα κέρδισαν
Εσείς το ξέρατε; Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής είναι πιλότος σε κυπριακή εταιρεία – Πετάει από Ντουμπάι μέχρι Παρίσι
Φοιτητική χορηγία: Απορρίφθηκαν αιτήσεις επειδή υποβλήθηκαν από φοιτητές - Για πόσους εκκρεμεί η πληρωμή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτό το σύνδρομο είναι πιο συχνό από άσθμα και διαβήτη – Ταλαιπωρεί εκατομμύρια γυναίκες

 17.10.2025 - 15:39
Επόμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: Μεταγραφικό... ποστ για Κούτσακο

 17.10.2025 - 15:44
Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Εντατικές είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε σήμερα λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στη Λεμεσό, με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους, 49 ετών τέως από Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

  •  17.10.2025 - 16:03
GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

  •  17.10.2025 - 15:16
Πάνω από δύο ώρες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι ο Τυχικός

Πάνω από δύο ώρες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι ο Τυχικός

  •  17.10.2025 - 14:36
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

  •  17.10.2025 - 14:20
Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

  •  17.10.2025 - 16:05
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

  •  17.10.2025 - 15:13
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Πρωτεύουσας - Πιθανότητα για κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε πότε και σε ποια σημεία

Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Πρωτεύουσας - Πιθανότητα για κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε πότε και σε ποια σημεία

  •  17.10.2025 - 14:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα