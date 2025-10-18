Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Σοβαρή παραβίαση των κανόνων το ντοκιμαντέρ του BBC για τη Γάζα, λέει η ρυθμιστική αρχή

 18.10.2025 - 00:04
Σοβαρή παραβίαση των κανόνων το ντοκιμαντέρ του BBC για τη Γάζα, λέει η ρυθμιστική αρχή

Το BBC διέπραξε «σοβαρή παραβίαση» των κανόνων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, καθώς δεν αποκάλυψε ότι ο αφηγητής ενός ντοκιμαντέρ για τη Γάζα ήταν στην πραγματικότητα γιος ενός αξιωματούχου της Χαμάς, αποφάνθηκε η βρετανική ρυθμιστική αρχή Ofcom. Η έρευνα της αρχής για το ντοκιμαντέρ «Γάζα: Πώς να επιβιώσεις σε μια ζώνη πολέμου» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα ήταν «ουσιαστικά παραπλανητικό». 

Διέταξε μάλιστα το BBC2 να μεταδώσει σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, στις 21:00, μια δήλωση σχετικά με τα συμπεράσματα της έκθεσης.

Είναι η πρώτη φορά από το 2009 που το BBC δέχεται κύρωση από την Ofcom και του επιβάλλεται να μεταδώσει δημόσια συγγνώμη.

Για το ζήτημα ο γενικός διευθυντής της BBC έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη, αναφέροντας ότι υπήρξε «σημαντική παράλειψη όσον αφορά την ακρίβεια». 

Το ντοκιμαντέρ επικεντρωνόταν στον 13χρονο γιο του αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας της Χαμάς, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και άλλες χώρες.

Μετά την αποκάλυψη των οικογενειακών δεσμών του αγοριού, αποσύρθηκε από την πλατφόρμα του βρετανικού δικτύου.

«Το κοινό δεν είχε κρίσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αξιολόγηση του αφηγητή και των πληροφοριών που παρείχε», αναφέρει η Ofcom και τονίζει ότι «η παραπλάνηση του κοινού είναι μία από τις πιο σοβαρές παραβάσεις που μπορεί να διαπράξει ένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας».

