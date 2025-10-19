Οδηγοί προσοχή: Αποκοπές της κυκλοφορίας σήμερα στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε τα σημεία

Οι αποκοπές της τροχαίας κίνησης, διάρκειας πέντε (5) λεπτών κάθε φορά, γίνονται στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις, προς Λεμεσό και προς Λευκωσία, καθώς και στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, στην κατεύθυνση προς Λάρνακα.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν παρατηρείται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα, το πρωί της Κυριακής. Ενημέρωση για οδικά έργα που διεξάγονται σε διάφορα σημεία ανά το παγκύπριο και που ενδεχομένως να επηρεάζουν την κυκλοφορία.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.