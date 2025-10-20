Σφετερισμός Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Ενδεχομένως νέα «δίκη εντός δίκης» προκλήθηκε ένταση στο Δικαστήριο

Η διαδικασία συνεχίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, μετά την απόφαση της 8ης Οκτωβρίου, με την οποία το Δικαστήριο απέρριψε κρίσιμα τεκμήρια που εξασφάλισε η Αστυνομία, κρίνοντάς τα ως προϊόν παραβίασης των συνταγματικών δικαιωμάτων της κατηγορουμένης.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι η έρευνα στις αποσκευές της και η κατάσχεση αντικειμένων έγιναν κατά παράβαση του Συντάγματος, καθιστώντας τα τεκμήρια «αντισυνταγματικά» και «ανεπίτρεπτα».

Η κατηγορούμενη, η οποία παρακολούθησε και σήμερα τη διαδικασία με τη βοήθεια μεταφραστή, αντιμετωπίζει 46 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων προώθηση και διαφήμιση παράνομων συναλλαγών, παράνομη χρήση περιουσιών Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα την περίοδο 2023–2024 και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η κατηγορούσα Αρχή, εκπροσωπούμενη από την Άννα Ματθαίου, κάλεσε στο βήμα τη μάρτυρα Δήμητρα Σταύρου, Αρχιλοχία του ΤΑΕ Αρχηγείου.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε άμεση ένσταση από τον συνήγορο υπεράσπισης, Σωτήρη Αργυρού, ο οποίος υποστήριξε ότι η εν λόγω μαρτυρία δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς αποτελεί συνέπεια των παράνομων ενεργειών της Αστυνομίας κατά τη σύλληψη της κατηγορουμένης.

Ο κ. Αργυρού, υποστήριξε ότι η μαρτυρία είναι απότοκο παράνομων ενεργειών της Αστυνομίας και συνεπώς συνιστά «καρπό δηλητηριασμένου δέντρου», επισημαίνοντας ότι μετά την απόρριψη των τεκμηρίων, όλες οι επόμενες ενέργειες στερούνται νομικής βάσης.

Επισήμανε πως αν τα εν λόγω τεκμήρια που επιχειρεί να καταθέσει η κατηγορούσα Αρχή αποκτήθηκαν πριν την απόφαση του Δικαστηρίου, αυτά ενδεχομένως να μπορούν να ληφθούν υπόψη.

«Αν αποκτήθηκαν μετά, ολόκληρη η αλυσίδα ενεργειών της Αστυνομίας πρέπει να καταρρεύσει», είπε.

Η κατηγορούσα Αρχή επιχείρησε να καταθέσει τον κατάλογο διακίνησης τεκμηρίων, ο οποίος περιλαμβάνει ψηφιακούς δίσκους που παραλήφθηκαν από τη μάρτυρα Σταύρου.

Ωστόσο, η κ. Ματθαίου παραδέχθηκε ότι η μάρτυρας δεν γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενό τους, γεγονός που προκάλεσε νέα ένσταση από την υπεράσπιση.

Εξάλλου, η ένταση κορυφώθηκε όταν η κατηγορούσα Αρχή επιχείρησε να καταθέσει το κείμενο της ανακριτικής κατάθεσης της Κιουνζέλ, που λήφθηκε στις 11 Ιουλίου του 2024 στη γερμανική γλώσσα, ζητώντας να διαγραφούν συγκεκριμένες ερωταπαντήσεις που σχετίζονται με τα απορριφθέντα τεκμήρια.

Η κ. Ματθαίου πρότεινε στο Δικαστήριο να αφαιρεθεί αριθμός ερωταπαντήσεων, που σχετίζονται με τα απορριφθέντα τεκμήρια από την απόφαση της δίκης εντός δίκης, ώστε να κατατεθεί το υπόλοιπο κείμενο ως τεκμήριο.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης της κατηγορούμενης εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη διαδικασία, δηλώνοντας στο Δικαστήριο πως «πρόκειται για μια μαρτυρία που μπορεί να ενοχοποιεί την κατηγορουμένη και βασίζεται σε έγγραφα που αποκτήθηκαν μετά την παράνομη σύλληψή της», ζητώντας χρόνο για να τοποθετηθεί επί της ένστασης.

Ο κ. Αργυρού είπε πως η θέση του «είναι εντελώς αντίθετη με την κατηγορούσα Αρχή».

«Μας φέρνει εξ απροόπτου σε αυτό το στάδιο και θα ήθελα να τοποθετηθώ. Είναι το σύνολο της ανακριτικής κατάθεσης που έχει ενώπιον του το Δικαστήριο. Τα έγγραφα λήφθηκαν μετά την παράνομη σύλληψη της κατηγορουμένης», είπε.

Σε παρέμβασή του ο Προέδρος του Δικαστηρίου, Νικόλας Γεωργιάδης επανέφερε την απόφαση σε "ορθή βάση", αποδοκιμάζοντας τη χρήση του όρου «παράνομη σύλληψη» από την υπεράσπιση, υπενθυμίζοντας πως η απόφαση αφορούσε μόνο την έρευνα και κατάσχεση, και όχι τη νομιμότητα της σύλληψης.

«Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι χρησιμοποιείτε συνεχώς τη φράση ‘παράνομη σύλληψη’. Δεν ήταν αυτή η απόφασή μας στη δίκη εντός δίκης. Η απόφασή μας είναι ότι η έρευνα στις αποσκευές και η κατάσχεση αντικειμένων έγιναν κατά παράβαση των συνταγματικών δικαιωμάτων της κατηγορουμένης», είπε ο Δικαστής.

Παρά τις επισημάνσεις του Δικαστηρίου, ο Αργυρού επέμεινε ότι «δεν μπορεί να παραμεριστεί η παρανομία της Αστυνομίας. Έκαμε παράνομη ενέργεια, συμπαρασύροντας – θεωρώ – όλες τις ενέργειές της από εκεί και πέρα».

Η διαδικασία επαναορίστηκε για τις 22 Οκτωβρίου, στις 09:00 το πρωί, οπότε και ο συνήγορος υπεράσπισης θα αγορεύσει επί της ένστασής του.

Μέχρι τότε, η κατηγορουμένη θα παραμείνει υπό κράτηση με τους ίδιους όρους.

