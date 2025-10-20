Στη γειτονία των αγγέλων ο 52χρονος Πάμπος - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

ΠτΔ: Παρουσίασε την πρόταση των έξι σημείων για τη Γάζα στη Σύνοδο MED9 - Συζητήθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Στον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τις εργασίες της Συνόδου MED9 που πραγματοποιούνται στη Σλοβενία, προβαίνοντας, παράλληλα, σε παρουσίαση της πρότασης έξι σημείων της Κυπριακής Δημοκρατίας στους πυλώνες της ασφάλειας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανοικοδόμησης της Γάζας, στη βάση και του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ.