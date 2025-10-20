Στη γειτονία των αγγέλων ο 52χρονος Πάμπος - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία του θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στους Αγίους Ανάργυρους Λάρνακος, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, ώρα 15:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Λάρνακος

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Σύνδεσμο "Ένα όνειρο μια Ευχή"