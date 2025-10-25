Τραγικό: Σαν σήμερα θα ήταν τα γενέθλια του Κυριάκου Όξινου - Συγκινεί η ανάρτηση της μητέρας του - Φωτογραφίες

Συγκεκριμένα, σήμερα 25/10 θα ήταν τα γενέθλια του άτυχου Κυριάκου, με την μητέρα του να αναφέρει πως «θα γινόσουν 27 άγγελε μου αν ήσουν ακόμα μαζί μας».

Δείτε την ανάρτηση:

«Σήμερα Είναι τα γενέθλια σου..25/10/2025...

Ή μάλλον θα ήταν τα γενεθλία σου και θα γινόσουν 27 άγγελε μου αν ήσουν ακόμα μαζί μας..Και 24/10/ 2025 Χθες 33

Μήνες Που Έφυγες Για Ένα Μεγάλο Ταξίδι Χώρις Επιστροφή ....Αν η τύχη ήταν με το μέρος μας και αν δεν έφευγες τόσο νωρίς από την Δολοφονια των Φονικων αεροσάκων ΤΑΚΑΤΑ.για τους οποιους γνώριζσν και οι Αρμοδιοι/Υπευθύνοι μαζι με Αντιπροσωπους Διςνομεις Δεν Μιλουσαν και Έκρυβαν Σήμερα Θα Ήσουνα Εδώ Να Σβήναμε Τα 27 Σου Κερακιά Με Το Μοναδικό Σου Χαμόγελο και Χιουμορ..

Δυστυχώς σήμερα είναι τα γενεθλία σου μα εσύ δεν είσαι εδώ..

Δεν πρόλαβες να κλείσεις τα 27 σου χρόνια και να κάνεις όσα ονειρευτήκες και μάλιστα Με Μεγάλη Επιτυχια..Αλλά έφυγες ξαφνικά από 1 Φονικο αερόσακο μάρκας "ΤAKATA"..Που Να Ξέραμε??? Αφου Δεν Υπήρχε Ενημερωση. 33 μήνες πέρασαν χθες 24/10/2025 Και Για μένα ο χρόνος στάματησε στις 24/01/2023..Από τότε για μένα άλλαξε ολοκληρη η ζωή μου.

Ένα παιδί γεμάτο ζωή ,όνειρα, ενεργητικό από την κοιλια μου,με ελπιδα, δίκαιος,δυναμικός με χιούμορ και ένα μοναδικό χαμόγελο,το δικό μου παιδί ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ μου έφυγε ξαφνικά χώρις αιτία απλά λόγω κάπιων αεροσάκων που αποδείκτηκαν "σκοτώστρες"και που αν μιλούσαν Τουλαχιστον απο το 2013 Σημερα θα κανάμε τα Παρτυ Γενεθλιών του που τόσο του άρεσαν .....

Ένα Παγκόσμιο Σκάνδαλο στην Αυτοκηνητοβιομηχανια και Ένα ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΔΩ ΓΙΑΤΙ ΗΞΕΡΑΝ ΚΑΙ ΣΦΥΡΟΥΣΑΝ ΑΔΙΑΦΟΡΑ ,το οποίο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ...

Τι να κανώ εγώ Άγγελε μου τώρα ???

ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ:Σήμερα που έχεις τα γενέθλια σου ή μάλλον που θα ήταν τα γενεθλια σου 27 χρονων ΟΛΟΙ μας (Οικογένεια Και Φίλοι σου) έχουμε αβάστακτο πονο..Τα τελευταία σου γενέθλια ήταν στα 24 και τα γιόρτασες όπως πάντα σου άρεσε να γιορτάζεις τα γενλεθλια σου και να κερνάς όσους αγαπούσες και ήταν αμέτρητοι αγάπη μου..

Είναι πολύ ΔΥΣΚΟΛΟ να γιορτάζουμε τα γενέθλια σου χωρίς ΕΣΕΝΑ ...Είμαι Σίγουρη Ότι ΕΣΥ Μας Θέλεις Σίγουρα Χαμογελαστούς..Θα Προσπαθήσουμε Άγγελε μου με μεγάλη Δυσκολία αφού ΕΣΥ δεν θα είσαι εδώ να σβήσεις τα 27 σου κεράκια.

Απλά Θα Προσπαθήσω για σένα γιατί για Όλους Εμάς σήμερα δεν είναι ακριβώς γενέθλια αλλά μια ΔΥΣΚΟΛΗ ΜΕΡΑ Να Μην Κλαίμε...Αν ζούσες θα τα γιορτάζαμε όπως παλια....

ΣΕ ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ..

SOUND OF SILENCE Φιλανθρωπικου Χαρακτηρα ..

Μια Εκδήλωση που μετατρέπει τη Θλίψη μας σε πράξη Αγάπης Άγγελε Μου και Κρατα Την Μνήμη Σου Στο Φως ...

ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ ΝΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕΙ ..ΤΗΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΦΩΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ ..ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΒΟΗΘΑΜΕ ΕΝΑ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ...

Ευχομαστε να είσαι ευτυχισμένος στον Παράδεισο Στα Χέρια Της Μητέρας Όλων Μας Της Παναγιας Μας Γλυκέ μου Άγγελε Κυριακούλλη μου .!! Ελπίζω Να Ξέρεις Ότι Εγώ Η Μάμμα Σου Σε Λατρευώ Και Ότι Δεν Θα Σταματήσω Πότε Να Σε Λατρευώ Και Να Σου Μιλώ ...Χρόνια Πολλά Στον Ούρανο Γιέ μου Και Καλή Ανταμώση ...»