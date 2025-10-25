Θάνατος 21χρονης: Συγκινούν τα «αντίο» στην άτυχη Δημητριάνα - Γιατί έγινε καταγγελία για ιατρική αμέλεια

Συγκεκριμένα, η καταγγελία υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας και οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο της νεαρής κοπέλας.

Με βάση πληροφορίες η 21χρονη, μετά από ταξίδι της στην Ιταλία, παρουσίασε έντονους πονοκεφάλους κατά την επιστροφή της στο νησί και αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου η διάγνωση μηνιγγίτιδας έγινε όταν η κατάσταση της υγείας της είχε ήδη φτάσει σε μη αναστρέψιμο στάδιο.

Χθες πραγματοποιήθηκε η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της, από την οποία λήφθηκαν δείγματα για περαιτέρω επιστημονικές και τοξικολογικές εξετάσεις, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

«ΑΝΤΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ ΜΑΣ»

Την ίδια στιγμή, συγκινούν τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα, με θλίψη να εκφράζει και το πανεπιστήμιο uclan στο οποίο φοιτούσε.

«Σήμερα η καρδιά μας είναι βαριά… Η Demi Shiapani, ένα από τα πιο όμορφα πλάσματα που πέρασε από το στούντιο μου ως μοντέλο, μόλις ενημερώθηκα ότι έφυγε από τη ζωή… Ένα πλάσμα γεμάτο όνειρα και φιλοδοξίες, μολις 21 ετών έφυγε τόσο άδικα… Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές και για τη λάμψη που χάριζες σε κάθε φωτογράφηση. Καλό σου ταξίδι, όμορφη ψυχή».

«Η Δημητριάνα, σε ηλικία μόλις 21 ετών, ήταν τριτοετής φοιτήτρια του προγράμματος Fashion Design. Υπήρξε ένα εξαιρετικό και ευγενικό άτομο, αγαπητό σε συμφοιτητές και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, με δημιουργικότητα και θετική παρουσία που άφηνε το αποτύπωμά της σε όλους όσοι τη γνώρισαν. Η πανεπιστημιακή κοινότητα εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της και οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», επισημαίνει το UCLan Cyprus.

Η κηδεία της Δημητριάνας θα τελεστεί την ερχόμενη Κυριακή, στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στη Δερύνεια, στη 13:00 το μεσημέρι. Η οικογένεια απευθύνει θερμή παράκληση όπως όλοι προσέλθουν ντυμένοι στα λευκά.