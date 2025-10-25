Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάει Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Αναλυτικά το πρόγραμμα του

 25.10.2025 - 09:06
Πάει Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Αναλυτικά το πρόγραμμα του

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί απόψε για τη Θεσσαλονίκη, όπου κατόπιν πρόσκλησης από τις Πολιτειακές Αρχές, θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις για τη γιορτή του πολιούχου Άγιου της Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου, ενώ θα εγκαινιάσει την Έδρα Κυπριακών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατόπιν πρόσκλησης από τις Πρυτανικές Αρχές.

Αύριο, 26 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, για να παραστεί στην πανηγυρική δοξολογία, στην παρουσία και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.

Το μεσημέρι θα παρακαθήσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσουν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου-Μακεδονίας, Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.

Στις 5 το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τελέσει τα εγκαίνια της Έδρας Κυπριακών Σπουδών του ΑΠΘ, ενώ θα εκφωνήσει και τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης του Πανεπιστημίου με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου Δημητρίου, για την 113η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης και του έπους του ‘40 . Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι Αρχές του ΑΠΘ θα απονείμουν τιμητικά μετάλλια στους Προέδρους της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα συνοδεύεται στη Θεσσαλονίκη από τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλο και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα επιστρέψει στην Κύπρο αργά το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου.

Λ. Φουρλάς στο «Τ»: Ο άνθρωπος πίσω από τον Ευρωβουλευτή - Το νέο πάρκο των «Μικρών Ηρώων», το όραμα και οι συγκινητικές στιγμές της πορείας του

Λ. Φουρλάς στο «Τ»: Ο άνθρωπος πίσω από τον Ευρωβουλευτή - Το νέο πάρκο των «Μικρών Ηρώων», το όραμα και οι συγκινητικές στιγμές της πορείας του

Σε μια συνέντευξη γεμάτη συναίσθημα, αλήθεια και ανθρωπιά, ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς ανοίγει την καρδιά του στο ThemaOnline.

