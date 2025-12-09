ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

Με στόχο τη δημιουργία δεδομένων για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, μεταβαίνει στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι για το Κυπριακό υπάρχουν κρίσιμες συναντήσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «πολύ κρίσιμες συναντήσεις, δύο συναντήσεις. Η πρώτη είναι η κοινή επίσκεψη στο Ανθρωπολογικό Εργαστήρι. Θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα, ένα μήνυμα από κοινού με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Από εκεί και πέρα είναι η συνάντηση που θα γίνει, είναι η πρώτη που γίνεται μετά από πολλά χρόνια, στην παρουσία προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα. Και πηγαίνω σε αυτή τη συνάντηση με ένα στόχο. Πώς δημιουργούνται τα δεδομένα για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Αν θέλετε, σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, χάσαμε δυόμιση χρόνια με τον τέως Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς γιατί λόγω του γεγονότος ότι οι θέσεις του σε σχέση με τα δύο κράτη δεν επέτρεπαν την ουσιαστική συζήτηση για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ελπίζω αυτή η συνάντηση που θα έχουμε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να αγγίξει και αυτό το πολύ ουσιαστικό θέμα. Είμαστε υπέρ, είμαι έτοιμος να συζητήσω και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ειδικά την υλοποίηση αυτών που συμφωνήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα, έχω αρκετές νέες ιδέες, παράλληλα με την ουσιαστική δουλειά για επανέναρξη των συνομιλιών. Γιατί αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο».

Ερωτηθείς για τις τέσσερεις προϋποθέσεις που θέτει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχουν προϋποθέσεις όσον αφορά το Κυπριακό και δεν μπορούν να γίνουν προϋποθέσεις που αγγίζουν ειδικά τα θέματα των διαπραγματεύσεων».

Ερωτηθείς αν μπορούν αυτές οι προϋποθέσεις που θέτει ο κ. Ερχιουρμάν να σταθούν εμπόδιο για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «φυσικά θα πάμε για να συζητήσουμε όλα αυτά, το πώς δημιουργούνται τα δεδομένα για επανέναρξη των συνομιλιών».

Στην Αθήνα ο ΠτΔ

Μονοήμερη επίσκεψη στην Αθήνα, για να παραστεί σε σειρά εκδηλώσεων, πραγματοποιεί αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει αύριο μετά το μεσημέρι για την Αθήνα, όπου θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ακολούθως θα μεταβεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνειο, όπου θα έχει συνάντηση με την Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο οίκημα της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στην Αθήνα, όπου θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση προς τιμήν του ακαδημαϊκού και πρώην Πρέσβη της Δημοκρατίας κ. Γιώργου Γεωργή.

Το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει για την Κύπρο.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συνοδεύουν στην Αθήνα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, η Υφυπουργός Πολιτισμού κα Βασιλική Κασσιανίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.