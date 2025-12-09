Πρόεδρος ΕΔΕΚ: «Έχω λάβει διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι δεν υπάρχουν στελέχη του ΕΛΑΜ στο κυβερνητικό σχήμα»

Μιλώντας στην εκπομπή του SIGMA «Μεσημέρι και Κάτι», ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ανέφερε ότι τα δημοσιεύματα είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στο κόμμα:

«Είχαμε δει τα δημοσιεύματα που υπήρχαν τις τελευταίες ώρες και ανησυχήσαμε. Είναι γεγονός ότι η ΕΔΕΚ σε καμία περίπτωση δεν θέλει να συγκυβερνά μαζί με το ΕΛΑΜ, μας χωρίζει άβυσσος».

Όπως σημείωσε, ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει πλήρως το ζήτημα. «Έχω λάβει διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν υπάρχουν στελέχη του ΕΛΑΜ στο κυβερνητικό σχήμα. Πρόκειται για διαδόσεις, είτε από άτομα της αντιπολίτευσης είτε από άλλους κύκλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχουν άτομα στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο που ενδεχομένως να τοποθετήθηκαν κατόπιν υπόδειξης του ΕΛΑΜ ή να έχουν σχέσεις με το κόμμα, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ αναφέρθηκε στον νέο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Φυτιρής. «Όταν έθεσε υποψηφιότητα για Δήμαρχος Παραλιμνίου, ένα από τα κόμματα που τον είχαν στηρίξει ήταν το ΕΛΑΜ. Σε αυτές τις περιπτώσεις γνωρίζετε πολύ καλά ότι εάν ένα κόμμα εξαγγείλει στήριξη σε κάποιο υποψήφιο, δεν σημαίνει ότι είναι μέλος ή στέλεχος του».