Αρχική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος ΕΔΕΚ: «Έχω λάβει διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι δεν υπάρχουν στελέχη του ΕΛΑΜ στο κυβερνητικό σχήμα»

 09.12.2025 - 13:02
Πρόεδρος ΕΔΕΚ: «Έχω λάβει διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι δεν υπάρχουν στελέχη του ΕΛΑΜ στο κυβερνητικό σχήμα»

Διαβεβαιώσεις πώς δεν υπάρχουν στελέχη του ΕΛΑΜ στο νέο κυβερνητικό σχήμα έλαβε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου.

Μιλώντας στην εκπομπή του SIGMA «Μεσημέρι και Κάτι», ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ανέφερε ότι τα δημοσιεύματα είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στο κόμμα:

«Είχαμε δει τα δημοσιεύματα που υπήρχαν τις τελευταίες ώρες και ανησυχήσαμε. Είναι γεγονός ότι η ΕΔΕΚ σε καμία περίπτωση δεν θέλει να συγκυβερνά μαζί με το ΕΛΑΜ, μας χωρίζει άβυσσος».

Όπως σημείωσε, ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει πλήρως το ζήτημα. «Έχω λάβει διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν υπάρχουν στελέχη του ΕΛΑΜ στο κυβερνητικό σχήμα. Πρόκειται για διαδόσεις, είτε από άτομα της αντιπολίτευσης είτε από άλλους κύκλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχουν άτομα στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο που ενδεχομένως να τοποθετήθηκαν κατόπιν υπόδειξης του ΕΛΑΜ ή να έχουν σχέσεις με το κόμμα, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ αναφέρθηκε στον νέο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Φυτιρής. «Όταν έθεσε υποψηφιότητα για Δήμαρχος Παραλιμνίου, ένα από τα κόμματα που τον είχαν στηρίξει ήταν το ΕΛΑΜ. Σε αυτές τις περιπτώσεις γνωρίζετε πολύ καλά ότι εάν ένα κόμμα εξαγγείλει στήριξη σε κάποιο υποψήφιο, δεν σημαίνει ότι είναι μέλος ή στέλεχος του».

Την ανέγερση περίπου 500 οικιστικών μονάδων σε τέσσερις επαρχίες, συνολικής δαπάνης €70 εκατ., ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι μονάδες θα κατασκευαστούν σε κρατική γη αξίας €7 εκατ., σε τεμάχια που έχουν υποδειχθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, σε περιοχές της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

