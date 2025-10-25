Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Η "Αλήθεια" στο κύριο της θέμα με τίτλο "Στη Βουλή του Λιβάνου το κλειδί της ΑΟΖ" γράφει ότι μετά το κυβερνητικό 'ναι' για οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων με την Κύπρο, το κλειδί της ΑΟΖ είναι στη Βουλή του Λιβάνου. Σε άλλο της θέμα η εφημερίδα γράφει ότι ανέλαβε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος έδωσε μήνυμα για το Κυπριακό και για το καθεστώς των Τ/κ. Επίσης, η εφημερίδα γράφει ότι οι Ισραηλινοί και οι Ρώσοι αγοράζουν σπίτια με τη σέσουλα και ότι πρώτη μεταξύ όλων των επαρχιών είναι η Πάφος.

Ο "Πολίτης" με τίτλο "Επιδιώκω λύση που να κερδίζουν όλοι" γράφει, στο κύριο του θέμα, ότι χρονοδιάγραμμα στη διαδικασία των συνομιλιών στο Κυπριακό ζητά ο νέος Τ/κ ηγέτης, λέγοντας ότι η τ/κ κοινότητα δεν επιθυμεί διαπραγματεύσεις χάριν των διαπραγματεύσεων παρά μόνον διαπραγματεύσεις χάριν της λύσης. Σε άλλο της θέμα γράφει ότι βαρύς ήταν ο πέλεκις για τον Σιμόν Αϊκούτ για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, και ότι το Κακουργιοδικείο του επέβαλε 5 χρόνια φυλάκιση. Επίσης, η εφημερίδα γράφει ότι ανοίγει ο δρόμος για οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου.

"Ο Φιλελεύθερος" στο κύριο του θέμα με τίτλο "Συμφωνία ΑΟΖ και με τον Λίβανο" γράφει ότι έπειτα από δύο χρόνια έντονων προσπαθειών υπό άκρα μυστικότητα επήλθε τελικά συμφωνία για οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα) μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Λιβάνου. Σε άλλο της θέμα γράφει ότι επενδύσεις άνω των 100 εκατ. στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας δημιουργούν νέο βιομηχανικό κόμβο συντήρησης αεροσκαφών στην Κύπρο. Αλλού, γράφει ότι το νερό το έχουμε με το σταγονόμετρο και κάνει λόγο για δραματικές αποφάσεις για την ανομβρία.

Η "Χαραυγή" με τίτλο "Ωρα για λύση, όπου όλοι θα κερδίζουν" γράφει στο κύριο της θέμα για κάλεσμα του νέου Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, για μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα στο νησί και ότι στην πρώτη του ομιλία έθεσε τις βασικές αρχές της πολιτικής του για το Κυπριακό. Σε άλλο της δημοσίευμα η εφημερίδα γράφει για ξηρασία πολιτικής βούλησης και ότι η Κύπρος είναι στο χείλος της υδατικής κρίσης. Επίσης, η εφημερίδα αναφέρει ότι έκλεισε η πόρτα για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, αλλά το παράθυρο είναι ανοικτό.

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" με τίτλο "Καταδικάστηκε Ισραηλινός μεγιστάνας ακινήτων" γράφει ότι ο Σιμόν Αϊκούτ καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, μετά που παραδέχτηκε 40 κατηγορίες για ανάπτυξη και πώληση ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα. Αλλού η εφημερίδα γράφει ότι ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, δεσμεύτηκε να ενδυναμώσει την αποτρεπτική δύναμη της Κυπρου σε εκδήλωση κατά την οποία απένειμε μαύρα μπερέ σε μέλη των τεθωρακισμένων δυνάμεων. Γράφει ακόμη ότι το Υπουργείο Υγείας παρουσίασε προϋπολογισμό για το 2026 ύψους 1.5 δισ. ευρώ για ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης.

ΠΗΓH: ΚΥΠΕ