VIDEO: Ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα - Εκτεταμένες ζημιές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 25.10.2025 - 09:41
Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 22:40 την Παρασκευή σε εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα στην Κάτω Πάφο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκε πληροφορία χτες το βράδυ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για εκδήλωση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα στην Κάτω Πάφο .

Μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής μετέβησαν στη σκηνή και η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Εντός του διαμερίσματος δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε πρόσωπο .

Από την φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο υπνοδωμάτιο και στην βεράντα.

Οι εξετάσεις επανήρχισαν με το πρώτο φώς της ημέρας από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

Δείτε βίντεο από το «Pafos Press»:

ΚΥΠΕ

 

