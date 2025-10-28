Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑνατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

 28.10.2025 - 08:54
Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

Ανατροπή φαίνεται να προκύπτει σχετικά με συλληφθέντα που μέχρι σήμερα τελούσε υπό κράτηση για τον φόνο Δημοσθένους. Πρόκειται για τον 39χρονο ομογενή, που η Αστυνομία τον έδειχνε ως το πρόσωπο που κινήθηκε με το διπλοκάμπινό του, φορώντας κίτρινη μπλούζα στις σκηνές του φόνου.

Μάλιστα, στον όρκο του ανακριτή, αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι το όχημά του 39χρονου: «ακολουθούσε τη μοτοσικλέτα των δραστών από τη σκηνή του εμπρησμού μέχρι και το σημείο που εγκαταλείφθηκε και υπάρχει επίσης υπόνοια ότι ο οδηγός του συγκεκριμένου αυτοκινήτου παρέλαβε τους δράστες μετά που εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα για να τους φυγαδεύσει. Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχει μαρτυρία ότι το διπλοκάμπινο αυτοκίνητο με οδηγό τον 3ον ύποπτο κινείται πριν και κατά τη διάρκεια του φόνου στην περιοχή σε πολύ κοντινή απόσταση».

Ο 39χρονος από την πρώτη στιγμή αρνείτο κάθε εμπλοκή, αν και επιβεβαίωνε ότι βρισκόταν στα σημεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος που σήμερα αναμενόταν να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου μαζί με άλλα δύο πρόσωπα από την Λευκωσία ώστε να ανανεωθεί το διάταγμα κράτησής τους, αφήνεται ελεύθερος.

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ισχυρισμοί του 39χρονου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι στα σημεία που καταγράφεται από τα CCTV, ήταν λόγω εργασίας, φαίνεται να διερευνήθηκαν και να προκύπτει ότι ευσταθούν.

Πλέον, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, οδηγούνται εκ νέου σήμερα στις 9:00, οι δύο ύποπτοι για τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους, η σύλληψη των οποίων ακολούθησε αυτής του 44χρονου πρώην ποδοσφαιριστή.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για δύο πρόσωπα ηλικίας 58 και 30 από την Λευκωσία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός
Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου
Βίντεο - Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή και...έγινε ιεροκήρυκας - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό»
Βόλτα με τη 2 μηνών κόρη της η Σιμώνη Χριστοδούλου - Η κουκλίστικη ροζ κορδέλα και τα καλτσάκια
Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Με drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης η σημερινή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου: Ο Κένταυρος, ο Υπερίων και ο Αρχύτας

 28.10.2025 - 08:45
Επόμενο άρθρο

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

 28.10.2025 - 09:02

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

  •  28.10.2025 - 08:54
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

  •  28.10.2025 - 07:52
Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου

Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου

  •  28.10.2025 - 07:36
Με drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης η σημερινή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου: Ο Κένταυρος, ο Υπερίων και ο Αρχύτας

Με drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης η σημερινή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου: Ο Κένταυρος, ο Υπερίων και ο Αρχύτας

  •  28.10.2025 - 08:45
Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

  •  28.10.2025 - 08:02
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι για δοξολογία και παρελάσεις σε Λευκωσία και Λάρνακα – Πώς να αποφύγετε την κίνηση

Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι για δοξολογία και παρελάσεις σε Λευκωσία και Λάρνακα – Πώς να αποφύγετε την κίνηση

  •  28.10.2025 - 07:35
Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα

  •  28.10.2025 - 07:26
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Οκτωβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Οκτωβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  28.10.2025 - 07:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα