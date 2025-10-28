Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

Μάλιστα, στον όρκο του ανακριτή, αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι το όχημά του 39χρονου: «ακολουθούσε τη μοτοσικλέτα των δραστών από τη σκηνή του εμπρησμού μέχρι και το σημείο που εγκαταλείφθηκε και υπάρχει επίσης υπόνοια ότι ο οδηγός του συγκεκριμένου αυτοκινήτου παρέλαβε τους δράστες μετά που εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα για να τους φυγαδεύσει. Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχει μαρτυρία ότι το διπλοκάμπινο αυτοκίνητο με οδηγό τον 3ον ύποπτο κινείται πριν και κατά τη διάρκεια του φόνου στην περιοχή σε πολύ κοντινή απόσταση».

Ο 39χρονος από την πρώτη στιγμή αρνείτο κάθε εμπλοκή, αν και επιβεβαίωνε ότι βρισκόταν στα σημεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος που σήμερα αναμενόταν να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου μαζί με άλλα δύο πρόσωπα από την Λευκωσία ώστε να ανανεωθεί το διάταγμα κράτησής τους, αφήνεται ελεύθερος.

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ισχυρισμοί του 39χρονου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι στα σημεία που καταγράφεται από τα CCTV, ήταν λόγω εργασίας, φαίνεται να διερευνήθηκαν και να προκύπτει ότι ευσταθούν.

Πλέον, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, οδηγούνται εκ νέου σήμερα στις 9:00, οι δύο ύποπτοι για τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους, η σύλληψη των οποίων ακολούθησε αυτής του 44χρονου πρώην ποδοσφαιριστή.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για δύο πρόσωπα ηλικίας 58 και 30 από την Λευκωσία.