Χωρίς αποτέλεσμα η συνάντηση για ΑΤΑ - Αναμένουν την επόμενη κίνηση των Υπουργών οι συντεχνίες

Ταυτόχρονα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρθηκαν σε «κάποια σημεία, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις», έτσι ώστε οι συζητήσεις, υπό προϋποθέσεις, να οδεύσουν σε θετική ολοκλήρωση και εξέφρασαν την ελπίδα ότι «μπορούν να διαφανούν συγκλίσεις, οι οποίες να οδηγήσουν σε μία κοινά αποδεκτή διευθέτηση».

Σε δηλώσεις, μετά τη συνάντηση, που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας, ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ Στράτης Ματθαίος είπε ότι «έχουμε θέσει τις θέσεις μας, έχουμε αναφέρει τα όρια μας, έχουμε αναδείξει τις υποχωρήσεις που έχουμε κάνει, έχουμε ενημερωθεί για τις θέσεις των εργοδοτικών οργανώσεων και αναμένουμε πλέον από τους Υπουργούς την επόμενη κίνηση».

Ανέφερε ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει μια κοινή συνάντηση με τους εργοδότες, η οποία θα είναι και η τελική και πρόσθεσε είτε «θα πάμε σε συμφωνία είτε θα πάμε για ναυάγιο».

Ερωτηθείς κατά πόσον αναθεωρείται το χρονοδιάγραμμα που έθεσαν για λήξη των συζητήσεων, ο κ. Ματθαίος είπε ότι δεν αναθεωρείται το χρονοδιάγραμμα, «κάπου εκεί θα είναι» και ζήτησε αναμονή καθώς «θα δείξει η αυριανή ημέρα», όπως είπε.

Η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους δήλωσε από πλευράς της ότι «έχουμε τοποθετήσει πολύ ξεκάθαρα, για ακόμα μία φορά, τις παραμέτρους πάνω στις οποίες μπορεί να υπάρξει από τη δική μας πλευρά συμφωνία».

«Έχουμε υπογραμμίσει και την ευελιξία και τις υποχωρήσεις που δείξαμε προκειμένου να υπάρξει αυτή η συμφωνία, όπως επίσης αναδείξαμε και τα σημεία τα οποία - κατά τη δική μας εκτίμηση και από τη θέση των εργαζομένων - πρέπει να υπάρχουν σε μία συμφωνία», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως «δεν είναι μόνο τα στοιχεία που δείξαμε ευελιξία, αλλά υπάρχουν και από τη δική μας πλευρά, την εργατική πλευρά, στοιχεία που πρέπει να είναι εκ των ων ουκ άνευ μέσα σε μία συμφωνία, για τα οποία πάρα πολλές φορές έχουμε ενημερώσει και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και την κοινωνία».

Αυτά, σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, είναι μεταξύ άλλων «τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συμφωνία και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ποιους καλύπτει αυτή η συμφωνία».

Ανέφερε ότι εκείνο το οποίο είναι σαφές είναι ότι είναι πλέον στα χέρια των δύο Υπουργών να αποφασίσουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και κατά πόσον θα υπάρξει κοινή συνάντηση.

«Στο χέρι τους είναι να αποφασίσουν μετά με τα όσα έχουν ακούσει και από τις δύο πλευρές το πώς θα προχωρήσουν», κατέληξε.

Είπε ακόμη ότι «είμαστε σε ένα καινούργιο κύκλο, καταθέσαμε τα πλαίσια μας και στα χέρια των δύο Υπουργών είναι να αποφασίσουν».

Ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας είπε ότι «στόχος του συνδικαλιστικού κινήματος ήταν από την πρώτη στιγμή η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε πλήρως τον θεσμό της ΑΤΑ, δημιουργώντας παράλληλα την προοπτική για επέκτασή του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το σύνολο των εργαζομένων».

Ανέφερε ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν αναφέρει ότι «εξαντλούνται τα περιθώρια για δημιουργία των προοπτικών με ορίζοντα την κατάληξη» και πρόσθεσε πως «μετά τη σημερινή συνάντηση με τους δύο Υπουργούς και την επαναβεβαίωση των θέσεων και των ορίων που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, δίνεται ακόμα μία τελευταία ευκαιρία με την προοπτική να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να προβούμε σε μία κοινή συνάντηση έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είτε τα πράγματα μπορούν να οδεύσουν σε μία θετική κατάληξη, είτε να επιβεβαιωθεί η αρνητική εξέλιξη, η οποία δεν είναι επιθυμητή από τον καθένα».

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι που τους κάνει αισιόδοξους ότι μπορεί κάτι να αλλάξει έστω και την τελευταία στιγμή κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνάντησης, ο κ. Μάτσας είπε ότι «υπάρχουν κάποια σημεία, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έτσι ώστε η κατάληξη, υπό προϋποθέσεις, να οδεύσει σε μία θετική διάσταση και ολοκλήρωση».

Ερωτηθείς αν το συνδικαλιστικό κίνημα απορρίπτει το πλαίσιο ή αποτελεί αντικείμενο για εξεύρεση λύσης, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα «δημιουργεί το πλαίσιο».

«Το συνδικαλιστικό κίνημα δημιουργεί το πλαίσιο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει, δυνητικά, θετικές προϋποθέσεις για κατάληξη», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι «τα πλαίσια αναπροσαρμόζονται με τρόπο που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές τελικές λύσεις και από τις δύο πλευρές» και πρόσθεσε ότι «αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο αναφοράς, το οποίο αναδεικνύεται από το γεγονός ότι φεύγουμε σήμερα από την συνάντηση με τους δύο Υπουργούς, ευελπιστώντας ότι μπορούν να διαφανούν συγκλίσεις, οι οποίες να οδηγήσουν σε μία κοινά αποδεκτή διευθέτηση».

Σε παρέμβασή της σε αυτό το σημείο, η ΓΓ της ΠΕΟ είπε ότι οι συντεχνίες «από τη μία αξιοποιούμε, καταθέτοντας τις θέσεις μας και προσθέτοντας και ζητήματα, τα οποία πρέπει να υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο».

Κληθείσα να σχολιάσει την απόρριψη του πλαισίου από την ΟΕΒ, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να σχολιάζει αποφάσεις άλλων οργανώσεων.

«Η δική μας η προσπάθεια ήταν να δώσουμε εκείνο το πλαίσιο, που μπορεί να υπάρξει συμφωνία», ανέφερε και πρόσθεσε ότι από εκεί και πέρα, ο κάθε οργανισμός παίρνει τις αποφάσεις του.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι εάν η εργοδοτική πλευρά επιμένει στην απόρριψη του πλαισίου, αν από πλευρά της Κυβέρνησης η οποία ενεργεί ως ο μεσολαβητής μετά και από τη σημερινή συζήτηση που είχαμε μαζί τους, δεν υπάρξει οποιαδήποτε κίνηση για να έχουμε σύγκλιση, τότε επί της ουσίας έχουμε αδιέξοδο».

Στο σημείο αυτό, ο ΓΓ της ΣΕΚ ζήτησε «να αφήσουμε την αυριανή μέρα να ξημερώσει, να δούμε τις δυνατότητες που μπορεί να δημιουργήσει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε συνολικά, έχοντας όλες τις παραμέτρους ενώπιον μας».

Πρόσθεσε πως «διαδικαστικά πριν κηρυχθεί το απόλυτο αδιέξοδο, είναι σημαντικό να υπάρξει ακόμη μία κοινή προσπάθεια έτσι ώστε να διαφανεί κατά πόσον οι δύο Υπουργοί θα είναι σε θέση να υποβάλουν μεσολαβητική καταρχήν πρόταση».

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ Στέλιος Χριστοδούλου είπε ότι «είμαστε στην τελική ευθεία, έχουν ωριμάσει αρκετά τα δεδομένα και οι θέσεις και των δύο μερών είναι γνωστές».

«Θεωρώ ότι εάν εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι ο αναμενόμενος πληθωρισμός (η ΑΤΑ) για την αρχή του χρόνου θα είναι σε μικρό ποσοστό, πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο βοηθά έτσι ώστε ο διάλογος να έχει αίσιο τέλος».

Ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι οι συντεχνίες είναι θετικές «να συνεχιστεί ο διάλογος το συντομότερο και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα είναι αμοιβαία επωφελής και να είμαστε και τα δύο μέρη ικανοποιημένα από το αποτέλεσμα, το οποίο θα βοηθήσει και τις ανησυχίες των εργαζομένων, αλλά και τις ανησυχίες των εργοδοτών».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ