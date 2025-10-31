Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέα «δίκη εντός δίκης» στην υπόθεση σφετερισμού εναντίον Γερμανίδας κτηματομεσίτριας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα «δίκη εντός δίκης» στην υπόθεση σφετερισμού εναντίον Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

 31.10.2025 - 14:24
Νέα «δίκη εντός δίκης» στην υπόθεση σφετερισμού εναντίον Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

Νέα «δίκη εντός δίκης» στην υπόθεση εναντίον της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας που κατηγορείται για σφετερισμό ε/κ γης στα κατεχόμενα, σε σχέση με την κατάθεση που έδωσε μετά τη σύλληψή της στο ΤΑΕ Αρχηγείου, αποφάσισε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Αυτό είχε ζητήσει η υπεράσπιση, θεωρώντας ότι η λήψη κατάθεσης της Γερμανίδας έχει γίνει με παράνομο τρόπο. Νωρίτερα αυτόν το μήνα το Κακουργιοδικείο αποφάνθηκε σε προηγούμενη «δίκη εντός δίκης» ότι η έρευνα στις αποσκευές της και η κατάσχεση αντικειμένων έγιναν κατά παράβαση του Συντάγματος, καθιστώντας τα τεκμήρια «αντισυνταγματικά» και «ανεπίτρεπτα».

Εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής η κ. Ματθαίου διαφώνησε με την απόφαση και ζήτησε χρόνο για να τη μελετήσει ώστε να πάρει τα απαραίτητα νομικά μέτρα που χρειάζεται.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 5, 6 και 7 Νοεμβρίου

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

iPhone: Πότε έρχεται η σημαντική έκδοση που διορθώνει λάθη και βελτιώνει λειτουργίες - Όσα αλλάζουν
Video: Η στιγμή που μεταφέρονται στην Εισαγγελία οι δύο για τον φόνο του Δημοσθένους - Διέμενε από παιδί στην Κύπρο ο ένας
Πέθανε η Μαρία Χατζηγεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες
Μαυρίκιος - Ιλάειρα: Το γλυκό βίντεο με πρωταγωνίστρια την κόρη τους - «Κάτι κάνουμε σωστά»
Σ' αρέσει το φαγητό; Η νέα ταβέρνα στο χωριό με «άρωμα» παράδοσης - Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες της
Τα ακούσαμε όλα: Αστυνομικός είπε ότι έσωσε γυναίκα από φλεγόμενη οικία για να πάρει προαγωγή - Η ίδια τον έβγαλε... ψεύτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχιουρμαν: Συμφώνησαν να συναντηθούν με ΠτΔ τις επόμενες εβδομάδες

 31.10.2025 - 14:00
Επόμενο άρθρο

Υπ. Γεωργίας: Πέμπτο πακέτο μέτρων για το υδατικό, 3 κινητές μονάδες προστίθενται στο σύστημα

 31.10.2025 - 14:35
Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο, όπου διώκονται για την υπόθεση δολοφονίας 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση ισάριθμων ευρωπαϊκών ενταλμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

  •  31.10.2025 - 12:34
Υπ. Ενέργειας: Συναντάται με Επίτροπο ΕΕ για GSI - Τέλη 2025 απόφαση για Κρόνο

Υπ. Ενέργειας: Συναντάται με Επίτροπο ΕΕ για GSI - Τέλη 2025 απόφαση για Κρόνο

  •  31.10.2025 - 13:47
Χριστοδουλίδης: Πολύτιμος εταίρος της Πολιτείας το ΕΤΕΚ - Στο επίκεντρο στρατηγική ανάπτυξης και δημόσιες συμβάσεις

Χριστοδουλίδης: Πολύτιμος εταίρος της Πολιτείας το ΕΤΕΚ - Στο επίκεντρο στρατηγική ανάπτυξης και δημόσιες συμβάσεις

  •  31.10.2025 - 15:08
Ξεσπά η μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Προκλητικές οι δηλώσεις της Υπουργού - Εχει εκτεθεί - Οφείλει να απολογηθεί»

Ξεσπά η μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Προκλητικές οι δηλώσεις της Υπουργού - Εχει εκτεθεί - Οφείλει να απολογηθεί»

  •  31.10.2025 - 13:54
Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

  •  30.10.2025 - 19:16
Υπ. Γεωργίας: Πέμπτο πακέτο μέτρων για το υδατικό, 3 κινητές μονάδες προστίθενται στο σύστημα

Υπ. Γεωργίας: Πέμπτο πακέτο μέτρων για το υδατικό, 3 κινητές μονάδες προστίθενται στο σύστημα

  •  31.10.2025 - 14:35
Έρχιουρμαν: Συμφώνησαν να συναντηθούν με ΠτΔ τις επόμενες εβδομάδες

Έρχιουρμαν: Συμφώνησαν να συναντηθούν με ΠτΔ τις επόμενες εβδομάδες

  •  31.10.2025 - 14:00
Μόνο μια γυναίκα παρουσιάστηκε για την εθελοντική κατάταξη στην Εθνική Φρουρά - Τι προβλέπουν οι διαδικασίες

Μόνο μια γυναίκα παρουσιάστηκε για την εθελοντική κατάταξη στην Εθνική Φρουρά - Τι προβλέπουν οι διαδικασίες

  •  31.10.2025 - 12:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα