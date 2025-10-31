Νέα «δίκη εντός δίκης» στην υπόθεση σφετερισμού εναντίον Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

Αυτό είχε ζητήσει η υπεράσπιση, θεωρώντας ότι η λήψη κατάθεσης της Γερμανίδας έχει γίνει με παράνομο τρόπο. Νωρίτερα αυτόν το μήνα το Κακουργιοδικείο αποφάνθηκε σε προηγούμενη «δίκη εντός δίκης» ότι η έρευνα στις αποσκευές της και η κατάσχεση αντικειμένων έγιναν κατά παράβαση του Συντάγματος, καθιστώντας τα τεκμήρια «αντισυνταγματικά» και «ανεπίτρεπτα».

Εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής η κ. Ματθαίου διαφώνησε με την απόφαση και ζήτησε χρόνο για να τη μελετήσει ώστε να πάρει τα απαραίτητα νομικά μέτρα που χρειάζεται.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 5, 6 και 7 Νοεμβρίου

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ