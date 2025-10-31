Έρχιουρμαν: Συμφώνησαν να συναντηθούν με ΠτΔ τις επόμενες εβδομάδες

Μετά την συνάντηση που διήρκησε μισή περίπου ώρα ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι συζήτησαν και για το έργο των Τεχνικών Επιτροπών, σημειώνοντας ότι υπάρχουν 13 τέτοιες Επιτροπές. Τον ενημέρωσε – όπως ανέφερε – ότι θα υιοθετήσει μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Με τον όρο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, εννοούμε οι επιτροπές να εργάζονται με ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα εργασίας, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι τα μέλη των Επιτροπών εργάζονται εθελοντικά. Ως «προεδρία», συνέχισε, θα παρέχει πλήρη στήριξη σε όλες τις Επιτροπές, ώστε να επιτύχουν αποτελέσματα και εάν υπάρχουν προβλήματα, να τα επιλύσουν.

«Όπως γνωρίζετε, η κύρια αποστολή των επιτροπών είναι να παράγουν αποτελέσματα που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή και να οικοδομούν εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ως εκ τούτου, τον ενημερώσαμε ότι το εκτιμούμε αυτό και θα υποστηρίξουμε το έργο τους με μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα» είπε.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι έχουν την ίδια άποψη με τον κ. Ντιάν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν πιθανά ανεπιθύμητα προβλήματα που θα προκύπτουν.

Ολοκλήρωσαν, είπε, την πρώτη τους συνάντηση με μια πολύ θετική νότα και ευχήθηκε και ο ίδιος στον κ. Ντιάν καλή επιτυχία στα καθήκοντά του. «Του ευχηθήκαμε καλή επιτυχία στον νέο του ρόλο και εκφράσαμε την εμπιστοσύνη μας στην αμεροληψία και τη δίκαιη στάση του. Του μεταφέραμε ότι ανέλαβε έναν σημαντικό ρόλο και του ευχηθήκαμε καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Μια συνάντηση, όπως είπε, που δεν θα περιλαμβάνει τον ΟΗΕ, «αλλά, φυσικά, θα περιλαμβάνει τους δικούς μας εκπροσώπους. Αυτήν την απόφαση πήραμε. Η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα δεν έχουν ακόμη οριστεί. Συμφωνήσαμε ότι θα τον ενημερώσω γι' αυτό».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με την κ. Ολγκίν και «φαίνεται πιθανό η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου, εκτός εάν υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές».

