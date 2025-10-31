Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεσπά η μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Προκλητικές οι δηλώσεις της Υπουργού - Εχει εκτεθεί - Οφείλει να απολογηθεί»

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 31.10.2025 - 13:54
Ξεσπά η μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Προκλητικές οι δηλώσεις της Υπουργού - Εχει εκτεθεί - Οφείλει να απολογηθεί»

Αίσθηση και έντονο προβληματισμό προκαλούν τα όσα κατάγγειλε στο «ThemaOnline» την Πέμπτη, η μητέρα του μαθητή που μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Μακάρειο Νοσοκομείο, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε σε τουαλέτες σε σχολείο της Λεμεσού.

Η μητέρα, μιλώντας αποκλειστικά στο ThemaOnline, εκφράζει οργή και απογοήτευση τόσο για τον τρόπο που χειρίστηκαν το περιστατικό οι αρμόδιες αρχές, όσο και για τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, οι οποίες, όπως λέει είναι προκλητικές, παραποιούν την πραγματικότητα, «υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα» του γεγονότος και «αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα του περιστατικού».

Όπως κατήγγειλε, το περιστατικό σημειώθηκε την Δευτέρα 27/10 όταν ο γιός της ο οποίος είναι παιδί της ειδικής εκπαίδευσης, βρισκόταν στην τουαλέτα του σχολείου για να ουρήσει. Τότε, σύμφωνα με τη μητέρα, άλλος μαθητής άρχισε να χτυπά επίμονα την πόρτα. «Ο γιός μου κρατούσε με το ένα χέρι την πόρτα, η οποία δεν κλειδώνει, και με το άλλο χέρι πάλευε να κάνει τη φυσική του ανάγκη. Την ώρα που ο γιός μου κατέβασε το χέρι του από την αντίσταση της πόρτας, ο 14χρονος συμμαθητής του κλώτσησε με δύναμη την πόρτα» με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του γιου της ο οποιος μεταφέρθηκε στο Μακάριο με κάταγμα κρανίου.

Οι δηλώσεις της Υπουργού που προκάλεσαν αντιδράσεις

Από την πλευρά της η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας σε ενημερωτική εκπομπή, είχε δηλώσει για το εν λόγω περιστατικό ότι:

«Δεν πρόκειται για επίθεση, αλλά για ανοησία παιδιών, μια απερισκεψία, μια προσπάθεια να επιδείξει ο ένας μαθητής στον άλλο δύναμη. Έσπρωχνε ο ένας προς τη μια και ο άλλος προς την άλλη , ήταν μια μεταξύ τους αντιπαράθεση για την τουαλέτα».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις και οργή τόσο από την οικογένεια του μαθητή όσο και από μέρος της κοινής γνώμης, που κάνει λόγο για απόπειρα υποβάθμισης του περιστατικού. 

«Προκλητική και εκτεθειμένη η Υπουργός – Οφείλει δημόσια απολογία»

Η μητέρα χαρακτηρίζει τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας προκλητικές και ζητά δημόσια απολογία.

«Και έτσι να της μετέφεραν το περιστατικό, όφειλε να το ψάξει. Εκτέθηκε. Στα μάτια τα δικά μου, της μητέρας ενός παιδιού που ταλαιπωρήθηκε… εκτέθηκε και ήταν προκλητικότατη η δήλωσή της. Οφείλει να απολογηθεί δημόσια γιατί είναι το δικό μου παιδί που υπέφερε», ανέφερε με έντονη συγκίνηση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοκαριστικό περιστατικό σε σχολείο: Επιτέθηκαν σε μαθητή στην τουαλέτα και τον «έστειλαν» με κάταγμα κρανίου στο Μακάρειο - Καταγγελία μητέρας στο «Τ»

«Δεν ήταν παιδική απροσεξία»

Απαντώντας στη δήλωση της Υπουργού ότι το περιστατικό δεν συνιστά επίθεση αλλά «ανοησία παιδιών», η μητέρα ήταν κατηγορηματική:

«Δεν ήταν παιδική απροσεξία, όπως το χαρακτήρισε. Το παιδί μου τραυματίστηκε σοβαρά. Αυτές οι δηλώσεις μειώνουν τη σοβαρότητα και προσβάλλουν την πραγματικότητα. Όφειλε να το διερευνήσει η ίδια».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανησυχία στο Υπουργείο Παιδείας: Έξαρση βίας στα σχολεία - Έκτακτη σύσκεψη για άμεση δράση - Πληροφορίες «Τ»

«Μου αρνήθηκαν την έκθεση γεγονότων»

Η μητέρα του τραυματισμένου παιδιού ανέφερε ότι ζήτησε επίσημα αντίγραφο της έκθεσης γεγονότων από το σχολείο, προκειμένου να ενημερωθεί για το τι ακριβώς κατέγραψαν , ωστόσο το αίτημά της απορρίφθηκε.

«Μου αρνήθηκαν να μου δώσουν την έκθεση». Η μητέρα τόνισε ότι θέλει να γνωρίζει τι ακριβώς έχει γραφτεί και πώς παρουσιάστηκε το περιστατικό, εφόσον αφορά τον σοβαρό τραυματισμό του γιού της. Εξέφρασε, μάλιστα, την ανησυχία ότι, μετά τις δηλώσεις της Υπουργού, το γεγονός ίσως να μην αποδόθηκε όπως πραγματικά συνέβη, αφήνοντας φόβους για πιθανή αλλοίωση των γεγονότων.

