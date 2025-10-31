Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπ. Ενέργειας: Συναντάται με Επίτροπο ΕΕ για GSI - Τέλη 2025 απόφαση για Κρόνο

 31.10.2025 - 13:47
31.10.2025 - 13:47

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας στις 12 Νοεμβρίου για τις προκλήσεις που έχει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI θα έχουν οι Υπουργοί Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, μιλώντας στη Βουλή, ενώ σε σχέση με το κοίτασμα «Κρόνος» ανέφερε ότι «αναμένεται η τελική επενδυτική απόφαση να παρθεί τέλος του 2025, αρχές του 2026» και εξέφρασε την ελπίδα ότι εντός Νοεμβρίου «θα καταλήξουμε και σε συμφωνία πώλησης (gas sales agreement)».

Αναφορικά με το κοίτασμα «Αφροδίτη», ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι τέλος του επόμενου χρόνου ολοκληρώνεται το FEED (υποδομές), ενώ η τελική επενδυτική απόφαση θα παρθεί τέλος του 2026.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2026, ο οποίος ανέρχεται στα €118.982.002 με αναπτυξιακές δαπάνες €68,25 εκατομμύρια και λειτουργικές δαπάνες €50,72 εκ., ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι σε σχέση με τη μείωση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Οικονομικών όταν ωριμάζουν έργα «θα ζητούμε επιπρόσθετο κονδύλι», ενώ υπάρχει και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως είπε, για το οποίο υπάρχουν πολλά έργα σε εξέλιξη και στα οποία δώσαμε προτεραιότητα.

Αναφορικά με δήλωση που φέρεται να έκανε ότι η ιδιοκτησία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης (GSI) ανήκει στην Κομισιόν, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι ήταν τέτοια η ερώτηση που δέχθηκε στην Πάφο ώστε «η χρήση της λέξης ιδιοκτήτης δεν είχε λεχθεί με την έννοια του κατόχου τίτλου ιδιοκτησίας» και πρόσθεσε πως πέραν του κατόχου τίτλου ιδιοκτησίας, που πρόσφατα έχει αλλάξει από τον EuroAsia Interconnector στον GSI (ΑΔΜΗΕ) «με απόφαση του δικού μας ρυθμιστή, εκείνη η οντότητα που έχει δικαίωμα να αποσύρει την στήριξη του έργου για οποιουσδήποτε λόγους, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Ανέφερε ότι «η λέξη ιδιοκτήτης ήταν με την έννοια του αγγλικού όρου, project owner, και όχι με την έννοια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος», δηλαδή αυτός που κατέχει τίτλο ιδιοκτησίας, που ανήκει στον ΑΔΜΗΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

