ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανησυχία στο Υπουργείο Παιδείας: Έξαρση βίας στα σχολεία - Έκτακτη σύσκεψη για άμεση δράση - Πληροφορίες «Τ»

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 31.10.2025 - 10:18
Ανησυχία στο Υπουργείο Παιδείας: Έξαρση βίας στα σχολεία - Έκτακτη σύσκεψη για άμεση δράση - Πληροφορίες «Τ»

Η ανησυχητική αύξηση περιστατικών βίας και παραβατικότητας μεταξύ μαθητών έχει σημάνει συναγερμό στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Το τελευταίο διάστημα, το ένα περιστατικό διαδέχεται το άλλο, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στις εκπαιδευτικές αρχές και φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη ουσιαστικών και άμεσων παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Τ», στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας προγραμματίζεται έκτακτη, διευρυμένη σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, από επαρχιακούς επιθεωρητές και σχολικούς ψυχολόγους, μέχρι διευθυντές σχολείων και λειτουργούς της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας.

Έξαρση περιστατικών - Εντονή ανησυχία στα γυμνάσια

Το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας φαίνεται να έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, με συνεχείς αναφορές για επεισόδια βίας μεταξύ μαθητών, με το τελευταίο περιστατικό όπου παιδί μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Μακάρειο, να θορυβεί το Υπουργείο και να σημάνει καμπανάκι για την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των μαθητών, φέρνοντας το θέμα σε κατάσταση άτυπου συναγερμού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοκαριστικό περιστατικό σε σχολείο: Επιτέθηκαν σε μαθητή στην τουαλέτα και τον «έστειλαν» με κάταγμα κρανίου στο Μακάρειο - Καταγγελία μητέρας στο «Τ»

Το Υπουργείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων εντοπίζεται στα γυμνάσια, όπου οι κοινωνικές και ψυχολογικές πιέσεις των εφήβων συχνά οδηγούν σε ακραίες συμπεριφορές.

Πηγές αναφέρουν ότι 36 σχολικές μονάδες γυμνασίου βρίσκονται ήδη υπό αξιολόγηση, προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε σχολείο ξεχωριστά.

Εκτακτες συσκέψεις και συντονισμός

Αρμόδια πηγή από το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει στο «Τ» ότι, μετά τα αυξημένα περιστατικά των τελευταίων ημερών, το Υπουργείο προβληματίζεται σοβαρά για τον τρόπο διαχείρισης και πρόληψης τέτοιων φαινομένων.

Όπως ανέφερε, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στοχευμένες συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Υπουργείου από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής ψυχολογίας, Επαρχιακή Επιθεώρηση, τη Συμβουλευτική Υπηρεσία, τους Διευθυντές σχολικών μονάδων και όχι μόνο, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για την ενίσχυση της πρόληψης και της άμεσης παρέμβασης.

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η δραστική ενεργοποίηση της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης, η ενίσχυση των σχολείων με συνοδούς και κατάλληλους λειτουργούς στήριξης, αλλά και η συστηματική παρακολούθηση των δύσκολων περιπτώσεων μαθητών από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Αναζητούνται λύσεις πριν να είναι αργά

Η αίσθηση που επικρατεί στο Υπουργείο είναι πως η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό. Το φαινόμενο έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια των μεμονωμένων περιστατικών, επηρεάζοντας τη συνολική ασφάλεια και ψυχική υγεία των μαθητών.

Προτάσεις και τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στην έκτακτη σύσκεψη της επόμενης εβδομάδας, όπου θα τεθούν επί τάπητος σχέδια πρόληψης, διαχείρισης και ψυχολογικής ενδυνάμωσης για τα σχολεία που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα βίας και επιθετικότητας.

Διόρθωση για θέμα που αφορά στις πολλαπλές συντάξεις και Γενικό Εισαγγελέα

 31.10.2025 - 10:16

 31.10.2025 - 10:16
Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες

 31.10.2025 - 10:39

 31.10.2025 - 10:39
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανέγερση μνημείου προς τιμήν των αγνοουμένων και πεσόντων της τουρκικής εισβολής του 1974, δεν είναι μια απλή κίνηση συμβολισμού.

