Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες

Σύμφωνα με τον οδηγό του Target Jobs, αν συνδυάσεις σωστά τις αργίες με τις ημέρες ετήσιας άδειας, μπορείς να απουσιάσεις έως και 63 ημέρες μέσα στο 2026, χωρίς να της σπαταλήσεις κι όλες.

Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να εφαρμόσουν το... κόλπο των αδειών

Το εν λόγω κόλπο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από τους πάντες. Αφορά κυρίως εργαζόμενους του δημοσίου και του γραφείου, που δουλεύουν Δευτέρα με Παρασκευή και έχουν τα ρεπό τους το Σαββατοκύριακο.

Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, αυτό είναι το τέλειο πλάνο άδειας για το 2026.

Οι κομβικές ημερομηνίες που πρέπει να βάλεις τα ρεπό σου

Ιανουάριος

Κλείσε ρεπό για Παρασκευή 2 Ιανουαρίου. Έτσι, με την Πρωτοχρονιά (Πέμπτη 1 Ιανουαρίου) θα έχεις 4 συνεχόμενες ημέρες άδεια (1-4 Ιανουαρίου) με μόλις μία ημέρα άδειας. Καλό; Που να δεις και τη συνέχεια.

Πάσχα

Κλείσε 30 Μαρτίου-2 Απριλίου και 7-10 Απριλίου. Με τη Μεγάλη Παρασκευή (4 Απριλίου) και Δευτέρα του Πάσχα (6 Απριλίου) να είναι αργίες, έχεις 16 συνεχόμενες ημέρες (30 Μαρτίου-12 Απριλίου) χρησιμοποιώντας μόνο 8 ημέρες άδειας.

Χριστούγεννα 2026

Τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου και η Boxing Day (26 Δεκεμβρίου) μεταφέρεται σε Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου. Αν πάρεις άδεια 22–24 Δεκεμβρίου και 29–31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζεις 16 συνεχόμενες ημέρες (από 20 Δεκεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου) με μόλις 7 ημέρες άδειας.

Πώς λειτουργεί το «holiday stacking»

Η μέθοδος λέγεται holiday stacking, δηλαδή, στοίβαγμα αδειών. Συνδυάζεις τις ημέρες άδειας με τις επίσημες αργίες, ώστε να «κολλήσεις» τα ρεπό και να δημιουργήσεις μεγάλα διαστήματα ξεκούρασης, χωρίς να εξαντλήσεις το υπόλοιπο της ετήσιας άδειας.

Κάποιοι προτιμούν μικρά τριήμερα, άλλοι μεγάλες διακοπές, αλλά αν ανήκεις σε εκείνους που θέλουν να εκμεταλλεύονται στο έπακρο κάθε ημέρα ρεπό, αυτή η τακτική είναι ό,τι πρέπει.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr