Σοκαριστικό περιστατικό σε σχολείο: Επιτέθηκαν σε μαθητή στην τουαλέτα και τον «έστειλαν» με κάταγμα κρανίου στο Μακάρειο - Καταγγελία μητέρας στο «Τ»

Η μητέρα του παιδιού, κ.Άντρη Σπύρου, μίλησε στο «Τ» και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια την επίθεση, τις ώρες αγωνίας στο νοσοκομείο, αλλά και την αδιαφορία των αρμόδιων αρχών.

«Η έννοια μου σίγουρα είναι η υγεία του γιου μου. Ο στόχος της δημοσιοποίησης του περιστατικού; Ίσως το ξύπνημα των αρμοδίων για να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις για το σοβαρό πρόβλημα αυτό που τις τελευταίες εβδομάδες στα γυμνάσια ακούμε συνεχώς».

Πώς συνέβη το περιστατικό

Όπως κατήγγειλε, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο γιός της βρισκόταν στην τουαλέτα του σχολείου για να ουρήσει. Τότε, σύμφωνα με τη μητέρα, άλλος μαθητής άρχισε να χτυπά επίμονα την πόρτα και, στη συνέχεια, την άνοιξε βίαια και επιτέθηκε στο παιδί.

«Την Δευτέρα 27/10 στο σχολείο στην αλλαγή 5ης με 6η περίοδο κάποια παιδιά ζήτησαν να πάνε τουαλέτα. Μπήκε ο γιος μου να ουρήσει (συγγνώμη που το αναφέρω ωμά, το κάνω για να τονίσω τα δευτερόλεπτα που παίρνει η διαδικασία αυτή). Έξω ήταν 3 παιδιά εκ των οποίων ο ένας, που είναι και στην ίδια τάξη με το γιο μου, με ιστορικό παραβατικότητας, ενώ ήξερε ότι μέσα στην τουαλέτα ήταν ο γιός μου, ξεκίνησε να κτυπά δυνατά την πόρτα και να φωνάζει του γιού μου, ο οποίος κρατούσε με το ένα χέρι την πόρτα, η οποία δεν κλειδώνει, και με το άλλο χέρι πάλευε να κάνει τη φυσική του ανάγκη. Την ώρα που ο γιός μου κατέβασε το χέρι του από την αντίσταση της πόρτας, ο 14χρονος συμμαθητής του κλώτσησε με δύναμη την πόρτα με αποτέλεσμα αυτή να κτυπήσει με πολύ βίαιο τρόπο το μωρό στο πρόσωπο, που φορούσε και τα γυαλιά του, και να τον τραυματίσει».

Η μητέρα περιγράφει τη στιγμή που ειδοποιήθηκε:

«Γύρω στις 11:25 δέχτηκα τηλεφώνημα από τον γυμνασιάρχη του σχολείου του γιού μου, ο οποίος με ενημέρωσε για περιστατικό τραυματισμού του γιου μου και ότι έπρεπε να πάω αμέσως στο σχολείο. Ούτε θυμάμαι πως μπήκα στο αυτοκίνητο και οδήγησα μέχρι εκεί. Μπαίνοντας στο γραφείο του διευθυντή, μου κόπηκε η αναπνοή. Ένιωσα ότι θα καταρρεύσω. Ο γιός μου είχε σχίσιμο στο μέτωπο, έτρεχε αίμα και φούσκωμα. Ό,τι χειρότερο μέχρι τώρα ήταν αυτές οι στιγμές και εύχομαι ειλικρινά γονιός άλλος να μην τες ζήσει».

Στο νοσοκομείο με ράγισμα στο κρανίο

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στη συνέχεια στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε ραγισμένο σημείο στο κρανίο.

«Η γιατρός έκανε συρραφή του τραύματος και μου είπε πως αν οι πονοκέφαλοι του παιδιού συνεχίζονταν θα έπρεπε να τον μεταφέρω στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας γιατί υπήρχε ο κίνδυνος διάσεισης. Κάναμε αξονική τομογραφία και το αποτέλεσμα ήταν ότι υπάρχει ραγισμένο σημείο κρανίου. Έγινε άμεση μεταφορά μας στο Μακάρειο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου ακόμα παραμένουμε ως εσωτερικοί ασθενείς».

Η μητέρα εξηγεί ότι το παιδί χρειάζεται παρατεταμένη φροντίδα και απόλυτη προσοχή, καθώς ο τραυματισμός είναι σοβαρός.

Η ποινή και η οργή της μητέρας

Όπως αναφέρει, ο μαθητής που επιτέθηκε στον γιο της τιμωρήθηκε με τετραήμερη αποβολή , κάτι που η ίδια θεωρεί προσβολή προς το ίδιο το θύμα.

«Είναι ποινή τούτη; Τέσσερις μέρες αποβολή; Δηλαδή σε τέσσερις μέρες μπορεί να επιστρέψει στην ίδια τάξη, στο ίδιο σχολείο, και να βρεθεί ξανά απέναντι από το παιδί μου; Πρέπει να βρεθούν άμεσα ουσιαστικές λύσεις για την έναρξη νεανικής παραβατικότητας στα σχολεία…. Το επόμενο κτύπημα πρέπει να είναι μοιραίο. Πρέπει να γίνει το μοιραίο για να συγκινηθούν κάποιοι να πάρουν αποφάσεις; Αυτή η ουλή στο μέτωπο θα αφήσει μόνιμο σημάδι…άρα και ψυχολογική και σωματική μόνιμη ζημιά γιατί κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και τη σοβαρότητα της κατάστασης».

«Φοβάμαι να τον στείλω πίσω στο σχολείο»

Η μητέρα εκφράζει φόβο να επιστρέψει ο γιος της στο σχολείο, καθώς ο θύτης φοιτά στην ίδια τάξη:

«Για να θρέψει το ραγισμένο κρανίο θέλει αρκετή προσοχή να μην του ξανακτυπήσουν και χρόνο. Φοβάμαι να πάει πίσω σχολείο όταν θα φύγει. Απαιτώ διαβεβαιώσεις λύσης για να πάει. Δεν παίζω με την υγεία και ασφάλεια του. Ούτε δέχομαι να χάσει τη σχολική χρονιά χωρίς να φταίει. Αρίστουχο παιδί».

Η ίδια τονίζει πως παρά το σοκ και τη σοβαρότητα του περιστατικού, καμία επίσημη αρχή δεν επικοινώνησε μαζί τους:

«Το παράπονό μου; Κανείς δεν νοιάστηκε. Έχει από τη Δευτέρα που ήρθαμε με ασθενοφόρο Μακάρειο, είμαι σε μια καρέκλα και κανένας από τούτους δεν μπήκε, όχι στη δική μου θέση, στη θέση αυτού του μωρού. Γιατί εκτός από τα σωματικά κτυπήματα, ο φόβος, ο ψυχολογικός που του έμεινε είναι μεγάλος και δύσκολα γιατρεύεται».

«Το Υπουργείο δεν έπρεπε να στείλει έναν ψυχολόγο; Κάτι να δείξει ότι προσπαθεί; Γιατί για όλους η ζωή είναι η ίδια. Για μας όχι ποτέ ξανά. Απαιτώ λύσεις για να μην ξαναπεράσει άλλη οικογένεια ό,τι περνάμε εμείς».

Η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία για τη ραγδαία αύξηση των περιστατικών νεανικής παραβατικότητας στα σχολεία. Η μητέρα του 14χρονου απευθύνει ξεκάθαρη έκκληση στους αρμόδιους: «Αν δεν βρεθούν λύσεις τώρα, το επόμενο χτύπημα μπορεί να είναι μοιραίο. Απαιτώ λύσεις για να μην περάσει ξανά άλλη οικογένεια ότι περνάμε εμείς».