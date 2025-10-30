Αιώνιοι φοιτητές στην Ελλάδα: Έρχεται το «τέλος» με 285.000 διαγραφές – Πότε θα βγουν οι λίστες

Όπως συμβαίνει με κάθε νέα ρύθμιση, ο νόμος συγκεντρώνει ένθερμους υποστηρικτές -που θεωρούν ότι αποκαθιστά την ομαλότητα και ενισχύει την αξιοπιστία του δημόσιου πανεπιστημίου- αλλά και επικριτές, οι οποίοι υποστηρίζουν πως δεν λαμβάνονται υπόψιν οι πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί φοιτητές.

Σε κάθε περίπτωση, η υπουργική απόφαση για τους «αιώνιους φοιτητές» που καθορίζει τις προϋποθέσεις για τον χρόνο φοίτησης έχει ήδη υπογραφεί.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, για τα προγράμματα τετραετούς φοίτησης η μέγιστη διάρκεια σπουδών ορίζεται στα έξι έτη, για τα προγράμματα πενταετούς φοίτησης στα οκτώ έτη, ενώ για τα προγράμματα εξαετούς φοίτησης το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα εννέα έτη. Όσον αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν στη σχολή τους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, και οι οποίοι δεν είχαν ακόμη ξεπεράσει τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών τους, η ανώτατη διάρκεια σπουδών υπολογίζεται πλέον με βάση τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους νεοεισαχθέντες. Ο χρόνος αυτός μετρά από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανεξάρτητα από το πότε ακριβώς είχαν κάνει την εγγραφή τους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η παράταση ή η εξαίρεση επιτρέπεται μόνο κατόπιν αίτησης των φοιτητών και εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, η διάταξη προβλέπει ότι όσοι έχουν συμπληρώσει το 70% των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων δικαιούνται έναν επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση των σπουδών τους

Έρχονται 285.000 διαγραφές «αιωνίων φοιτητών»

Στο ζήτημα των λεγόμενων «αιώνιων φοιτητών» αναφέρθηκε πρόσφατα και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοινώνοντας ότι τον προσεχή Δεκέμβριο θα διαγραφούν από τα μητρώα των ελληνικών πανεπιστημίων περίπου 285.000 φοιτητές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για άτομα που έχουν υπερβεί τόσο τον ελάχιστο χρόνο σπουδών της σχολής τους όσο και την παράταση που προέβλεπε ο νόμος 5224 του 2025.

Σημειώνεται πως ανάμεσα σε όσους πρόκειται να διαγραφούν περιλαμβάνονται και φοιτητές που είχαν εγγραφεί πριν από δεκαετίες, χωρίς ποτέ να φτάσουν στην αποφοίτηση. Όπως υπογραμμίζουν αρμόδιες πηγές στο iefimerida.gr, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που στα μητρώα των δημόσιων πανεπιστημίων εμφανίζονται φοιτητές που εγγράφηκαν ακόμη και τη δεκαετία του 1930, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι εκείνοι που... φοιτούν «τυπικά» από τις δεκαετίες του 1960, του 1970 και του 1980.

Ο πραγματικός αριθμός των αιώνιων φοιτητών

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, πρώην πρύτανης του ΑΠΘ ο πραγματικός αριθμός των μη ενεργών φοιτητών κυμαίνεται γύρω στους 337.000. «Από αυτούς, κυρίως από το 2021 και μετά περίπου 35.000-40.000 φοιτητές έχουν εκκινήσει ξανά τη διαδικασία την προσπάθειά τους για το πτυχίο τους, ενώ ένας αριθμός κοντά στους 285.000-290.000 χιλιάδες δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια ενέργεια. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν ακολουθήσει μια άλλη πορεία και πιθανώς να μην θυμούνται και οι ίδιοι πότε έγινε η εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση τον τελικό αριθμό των μη ενεργών φοιτητών θα τον γνωρίζουμε στα τέλη Δεκεμβρίου όταν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα αποστείλουν τους επίσημους καταλόγους».

«Πρόκειται για μια διαδικασία εξορθολογισμού των δημόσιων πανεπιστημίων. Δεν είναι ένα μέτρο τιμωρητικό, αλλά με ακαδημαϊκή κοινωνική προσέγγιση», σχολιάζει ο κ. Παπαϊωάννου αναφορικά με τη ρύθμιση.

Και καταλήγει αναφέροντας μερικά παραδείγματα: «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πανεπιστήμιο 200 ετών αριθμεί κοντά στους 82.000 ανενεργούς φοιτητές, ενώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 100 ετών, περίπου στους 45.000 με 50.000».

Πηγή: iefimerida.gr