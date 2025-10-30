Ecommbx
LIKE ONLINE

Βίντεο: Γυναίκα στη Νότια Κορέα πίστεψε ότι μιλούσε και ήταν σε σχέση με ηθοποιό απ' το Squid Game, κάτι που της κόστισε 350.000 δολάρια

 30.10.2025 - 10:25
Βίντεο: Γυναίκα στη Νότια Κορέα πίστεψε ότι μιλούσε και ήταν σε σχέση με ηθοποιό απ' το Squid Game, κάτι που της κόστισε 350.000 δολάρια

Νόμιζε πως είχε σχέση με τον πρωταγωνιστή του Squid Game και της «άρπαξε» πάνω από 350.000 δολάρια

Η 50χρονη γυναίκα από το Miryang της Νότιας Κορέας γνώρισε τον υποτιθέμενο Lee Jung-Jae, ηθοποιό του Squid Game μέσω social media. Ο απατεώνας χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει ρεαλιστικές φωτογραφίες του διάσημου ηθοποιού και να την πείσει ότι πράγματι επικοινωνούσε μαζί του.

Αρχικά, της έστειλε μήνυμα λέγοντας: «Είμαι ο ηθοποιός Lee Jung-Jae. Θέλω να έρχομαι πιο κοντά στους θαυμαστές μου», ενώ με τον καιρό, οι συνομιλίες μεταφέρθηκαν στο KakaoTalk, όπου ο ψεύτικος Lee άρχισε να τη φωνάζει «αγάπη μου» και «γλυκιά μου».

Πως ο ψεύτικος ηθοποιός κατάφερε να τις αποσπάσει πάνω από 350.000 δολάρια

Όταν ο απατεώνας άρχισε να της ζητά χρήματα, η γυναίκα δεν δίστασε και του τα έστειλε: «Μου είπε ότι θα μου τα επιστρέψει μόλις γυρίσει στην Κορέα κι εγώ τον πίστεψα», δήλωσε αργότερα στην αστυνομία.

 

Της ζήτησε χρήματα για υποτιθέμενα ταξίδια, VIP θέσεις σε διάσημα μέρη και έξοδα αεροδρομίου, υποστηρίζοντας ότι είχε «κολλήσει στο εξωτερικό χωρίς ρευστό». Συνολικά του έστειλε πάνω από 500 εκατομμύρια γουόν (περίπου 350.000 δολάρια).

Κάθε φορά που εκείνη άρχιζε να αμφιβάλλει, ο απατεώνας έστελνε AI φωτογραφίες ταυτότητας του ηθοποιού για να «αποδείξει» ποιος είναι.

Η στιγμή που κατάλαβε την αλήθεια και η προειδοποίηση του αληθινού ηθοποιού

Σε μια απόπειρα να τον γνωρίσει επιτέλους από κοντά, η γυναίκα του έστειλε ακόμη 7.500 δολάρια για ένα «VIP pass». Η συνάντηση φυσικά δεν έγινε ποτέ. Όταν το ποσό που είχε χάσει ξεπέρασε κάθε όριο, απευθύνθηκε στην αστυνομία. Η Αστυνομία της Επαρχίας Νότιου Gyeongsang επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για απάτη, όμως ο δράστης παραμένει άγνωστος.

Το περιστατικό πήρε τόσο μεγάλη έκταση, που η εταιρεία του πραγματικού ηθοποιού εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση: «Ο Lee Jung-Jae δεν επικοινωνεί ποτέ με θαυμαστές για να ζητήσει χρήματα. Παρακαλούμε, να είστε προσεκτικοί».

Δυστυχώς για τη γυναίκα από το Miryang, οι πιθανότητες να πάρει πίσω τα χρήματά της είναι σχεδόν... μηδενικές.


Πηγή:gazzetta.gr

