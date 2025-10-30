Υπουργός Εσωτερικών: Υπάρχουν στρεβλώσεις στη μεταρρύθμιση της ΤΑ που χρήζουν βελτίωσης

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είπε ότι σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάστηκε προσχέδιο τροποποίησης της νομοθεσίας που αφορά στον υπολογισμό του ορίου του 40% των μισθολογικών δαπανών των Δήμων ώστε να μην δίνονται διαφορετικές ερμηνείες.

Ανέφερε επίσης ότι στην βάση της αρχικής συμφωνίας θα δοθεί στους Δήμους η χορηγία των 15 εκατομμυρίων για τους δρόμους καθώς και τα ποσά που αφορούν τα διαφυγόντα έσοδα από τις αδειοδοτήσεις.

Η Κυβέρνηση, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις, προτίθεται εντός του 2026 να οριστικοποιήσει τα όποια ζητήματα με τροποποίηση της νομοθεσίας.

