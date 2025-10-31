Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

 31.10.2025 - 19:33
Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

Σαφή έκφραση σεξισμού και έλλειψης σεβασμού χαρακτήρισε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων τα σχόλια βουλευτή που διατυπώθηκαν δημόσια, τονίζοντας ότι ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να αναπαράγει στερεότυπα και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων με αφορμή τα σχόλια βουλευτή κατά τη διάρκεια πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής, τα οποία, όπως ανέφερε, συνιστούν σαφή έκφραση σεξισμού και έλλειψης σεβασμού.

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι «ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να εκτρέπεται σε σχόλια που αναπαράγουν συνειδητές ή ασυνείδητες αντιλήψεις και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου», σημειώνοντας πως κάθε άνθρωπος πρέπει να κρίνεται για το έργο του και όχι για το φύλο ή το επάγγελμά του.

Πρόκειται για αναφορές του βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους προς την Πρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου. «Δεν είναι πρόεδρος των κομμωτριών, είναι Πρόεδρος της Βουλής» είχε αναφέρει ο βουλευτής στην εκπομπή, σχολιάζοντας τη λογομαχία που είχαν οι δύο τους χθες κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας της Βουλής.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Τα πρόσφατα σχόλια βουλευτή κατά τη διάρκεια πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής, τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, συνιστούν σαφή έκφραση σεξισμού και έλλειψης σεβασμού.

Ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να εκτρέπεται σε σχόλια που αναπαράγουν συνειδητές ή ασυνείδητες αντιλήψεις και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου.

Κάθε άνθρωπος πρέπει να κρίνεται για το έργο του και όχι στη βάση του φύλου ή του επαγγέλματος του.

Περαιτέρω, η αναφορά σε συγκεκριμένο επάγγελμα με ειρωνικό ή υποτιμητικό τρόπο είναι προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες που εργάζονται με επαγγελματισμό και αξιοπρέπεια στον συγκεκριμένο κλάδο.

Ο σεβασμός, η ισότητα και η αξιοπρέπεια πρέπει να αποτελούν αυτονόητες αξίες σε κάθε δημόσιο λόγο.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφοδος σε οικίες: Και τι δεν εντόπισαν - Από κρανία αγρινών μέχρι νεκρά ζώα και... όπλα - Δείτε φωτογραφίες
Προσοχή αν ταξιδεύετε σε αυτή τη χώρα – Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, συνεχιζόμενες αναταραχές – Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ
Πέθανε η Μαρία Χατζηγεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Ξεσπά η μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Προκλητικές οι δηλώσεις της Υπουργού - Εχει εκτεθεί - Οφείλει να απολογηθεί»
Μαυρίκιος - Ιλάειρα: Το γλυκό βίντεο με πρωταγωνίστρια την κόρη τους - «Κάτι κάνουμε σωστά»
Σ' αρέσει το φαγητό; Η νέα ταβέρνα στο χωριό με «άρωμα» παράδοσης - Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες της
Ελλάδα: Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πίεση προς Κομισιόν για το θέμα υπαγωγής Τουρκίας στο SAFE

 31.10.2025 - 19:20
Επόμενο άρθρο

Νέα άφιξη στη Λευκωσία: Μια γλυκιά εμπειρία με άρωμα... κανέλας - Αναμένονται νέες προσθήκες στο μενού - Δείτε φωτογραφίες

 31.10.2025 - 19:58

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

  •  31.10.2025 - 19:33
Πίεση προς Κομισιόν για το θέμα υπαγωγής Τουρκίας στο SAFE

Πίεση προς Κομισιόν για το θέμα υπαγωγής Τουρκίας στο SAFE

  •  31.10.2025 - 19:20
Προσοχή αν ταξιδεύετε σε αυτή τη χώρα – Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, συνεχιζόμενες αναταραχές – Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ

Προσοχή αν ταξιδεύετε σε αυτή τη χώρα – Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, συνεχιζόμενες αναταραχές – Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ

  •  31.10.2025 - 16:22
ΑΤΑ: Χωρίς συμφωνία, αλλά με αύξηση των συγκλίσεων, έληξε η πολύωρη σύσκεψη

ΑΤΑ: Χωρίς συμφωνία, αλλά με αύξηση των συγκλίσεων, έληξε η πολύωρη σύσκεψη

  •  31.10.2025 - 16:47
Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

  •  30.10.2025 - 19:16
Σκληρές εικόνες: Εντοπίστηκαν σκοτωμένα άγρια ζώα στην κατάψυξη και έξι κυνηγετικά όπλα

Σκληρές εικόνες: Εντοπίστηκαν σκοτωμένα άγρια ζώα στην κατάψυξη και έξι κυνηγετικά όπλα

  •  31.10.2025 - 17:20
Αυτά τα τρία ζώδια θα πουν «αντίο» στις σχέσεις τους μέσα στο 2026

Αυτά τα τρία ζώδια θα πουν «αντίο» στις σχέσεις τους μέσα στο 2026

  •  31.10.2025 - 18:23
Ροτβάιλερ επιτέθηκε και τραυμάτισε πολίτη - Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο

Ροτβάιλερ επιτέθηκε και τραυμάτισε πολίτη - Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο

  •  31.10.2025 - 18:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα