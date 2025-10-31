Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

Ανακοίνωση εξέδωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων με αφορμή τα σχόλια βουλευτή κατά τη διάρκεια πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής, τα οποία, όπως ανέφερε, συνιστούν σαφή έκφραση σεξισμού και έλλειψης σεβασμού.

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι «ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να εκτρέπεται σε σχόλια που αναπαράγουν συνειδητές ή ασυνείδητες αντιλήψεις και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου», σημειώνοντας πως κάθε άνθρωπος πρέπει να κρίνεται για το έργο του και όχι για το φύλο ή το επάγγελμά του.

Πρόκειται για αναφορές του βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους προς την Πρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου. «Δεν είναι πρόεδρος των κομμωτριών, είναι Πρόεδρος της Βουλής» είχε αναφέρει ο βουλευτής στην εκπομπή, σχολιάζοντας τη λογομαχία που είχαν οι δύο τους χθες κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας της Βουλής.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Τα πρόσφατα σχόλια βουλευτή κατά τη διάρκεια πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής, τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, συνιστούν σαφή έκφραση σεξισμού και έλλειψης σεβασμού.

Ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να εκτρέπεται σε σχόλια που αναπαράγουν συνειδητές ή ασυνείδητες αντιλήψεις και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου.

Κάθε άνθρωπος πρέπει να κρίνεται για το έργο του και όχι στη βάση του φύλου ή του επαγγέλματος του.

Περαιτέρω, η αναφορά σε συγκεκριμένο επάγγελμα με ειρωνικό ή υποτιμητικό τρόπο είναι προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες που εργάζονται με επαγγελματισμό και αξιοπρέπεια στον συγκεκριμένο κλάδο.

Ο σεβασμός, η ισότητα και η αξιοπρέπεια πρέπει να αποτελούν αυτονόητες αξίες σε κάθε δημόσιο λόγο.