Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠίεση προς Κομισιόν για το θέμα υπαγωγής Τουρκίας στο SAFE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πίεση προς Κομισιόν για το θέμα υπαγωγής Τουρκίας στο SAFE

 31.10.2025 - 19:20
Πίεση προς Κομισιόν για το θέμα υπαγωγής Τουρκίας στο SAFE

Αυξάνεται η πίεση στις Βρυξέλλες για την υπαγωγή της Τουρκίας στο SAFE, δεδομένης της σύντομης προθεσμίας - για τις 30 Νοεμβρίου - για έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων που έχουν υποβάλει η Τουρκία και η Νότιος Κορέα, μια ημέρα μετά τη συνάντηση που είχε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Άμυνας, Τομά Ρενιέ, απάντησε ακόμη μια φορά σε επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων πως η Κομισιόν «έχει λάβει μια αίτηση από την Τουρκία και τη Νότιο Κορέα, που και οι δύο σχετίζονται πλήρως με το SAFE. Εξετάζουμε αυτά τα αιτήματα, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση από την πλευρά μας», ανέφερε.

Ερωτώμενος αν η εξέταση της αίτησης σημαίνει και διαπραγμάτευση, ο Ρενιέ απάντησε αρνητικά: «Όχι, δεν ξεκινήσαμε καμία διαπραγμάτευση με την Τουρκία, ούτε με τη Νότια Κορέα".

"Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια σύσταση που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και μόλις λάβουμε εντολή από το Συμβούλιο, μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Εδώ εστιάζουμε», πρόσθεσε.

Δημοσιογράφος αναρωτήθηκε πώς γίνεται η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ και μεγάλος παίχτης στο Συμβούλιο να υποστηρίζουν αυτή την πρόταση και να μην υπάρχει απόφαση, αλλά ούτε και εξήγηση γιατί δεν υπάρχει ακόμη απόφαση. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υπογράμμισε πως αυτό συμβαίνει «επειδή χρειαζόμαστε χρόνο για να αξιολογήσουμε τα αιτήματα. Το SAFE γίνει ένα νέο εργαλείο και τα κράτη μέλη μας λαμβάνουν προσωρινές κατανομές. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ήδη σε διαπραγματεύσεις. Δεν λέμε ότι η Τουρκία δεν είναι σημαντικός εταίρος και δεν λέμε ότι η Τουρκία δεν διαθέτει ισχυρές αμυντικές ικανότητες. Απλώς λέω ότι έχουμε λάβει ένα επίσημο αίτημα. Το εξετάζουμε και θα ληφθεί απόφαση μόλις ληφθεί απόφαση», κατέληξε ο Ρενιέ.

Ευρωπαϊκή πηγή ανέφερε, πάντως, πως η επιμονή διατηρεί το θέμα ψηλά στην ατζέντα όσο και εάν δεν υπάρχουν πραγματικές εξελίξεις που να αφορούν αυτή καθαυτήν την αξιολόγηση της αίτησης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφοδος σε οικίες: Και τι δεν εντόπισαν - Από κρανία αγρινών μέχρι νεκρά ζώα και... όπλα - Δείτε φωτογραφίες
Προσοχή αν ταξιδεύετε σε αυτή τη χώρα – Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, συνεχιζόμενες αναταραχές – Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ
Πέθανε η Μαρία Χατζηγεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Ξεσπά η μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Προκλητικές οι δηλώσεις της Υπουργού - Εχει εκτεθεί - Οφείλει να απολογηθεί»
Μαυρίκιος - Ιλάειρα: Το γλυκό βίντεο με πρωταγωνίστρια την κόρη τους - «Κάτι κάνουμε σωστά»
Σ' αρέσει το φαγητό; Η νέα ταβέρνα στο χωριό με «άρωμα» παράδοσης - Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες της
Ελλάδα: Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ροτβάιλερ επιτέθηκε και τραυμάτισε πολίτη - Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο

 31.10.2025 - 18:58
Επόμενο άρθρο

Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

 31.10.2025 - 19:33
Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

Σαφή έκφραση σεξισμού και έλλειψης σεβασμού χαρακτήρισε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων τα σχόλια βουλευτή που διατυπώθηκαν δημόσια, τονίζοντας ότι ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να αναπαράγει στερεότυπα και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

  •  31.10.2025 - 19:33
Πίεση προς Κομισιόν για το θέμα υπαγωγής Τουρκίας στο SAFE

Πίεση προς Κομισιόν για το θέμα υπαγωγής Τουρκίας στο SAFE

  •  31.10.2025 - 19:20
Προσοχή αν ταξιδεύετε σε αυτή τη χώρα – Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, συνεχιζόμενες αναταραχές – Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ

Προσοχή αν ταξιδεύετε σε αυτή τη χώρα – Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, συνεχιζόμενες αναταραχές – Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ

  •  31.10.2025 - 16:22
ΑΤΑ: Χωρίς συμφωνία, αλλά με αύξηση των συγκλίσεων, έληξε η πολύωρη σύσκεψη

ΑΤΑ: Χωρίς συμφωνία, αλλά με αύξηση των συγκλίσεων, έληξε η πολύωρη σύσκεψη

  •  31.10.2025 - 16:47
Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

  •  30.10.2025 - 19:16
Σκληρές εικόνες: Εντοπίστηκαν σκοτωμένα άγρια ζώα στην κατάψυξη και έξι κυνηγετικά όπλα

Σκληρές εικόνες: Εντοπίστηκαν σκοτωμένα άγρια ζώα στην κατάψυξη και έξι κυνηγετικά όπλα

  •  31.10.2025 - 17:20
Αυτά τα τρία ζώδια θα πουν «αντίο» στις σχέσεις τους μέσα στο 2026

Αυτά τα τρία ζώδια θα πουν «αντίο» στις σχέσεις τους μέσα στο 2026

  •  31.10.2025 - 18:23
Ροτβάιλερ επιτέθηκε και τραυμάτισε πολίτη - Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο

Ροτβάιλερ επιτέθηκε και τραυμάτισε πολίτη - Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο

  •  31.10.2025 - 18:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα