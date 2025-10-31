Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Ροτβάιλερ επιτέθηκε και τραυμάτισε πολίτη - Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο

 31.10.2025 - 18:58
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Καλαμάτα, όταν ροτβάιλερ επιτέθηκε σε πολίτη, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό συνέβη σε εξωτερικό χώρο και περαστικοί κάλεσαν την Αστυνομία μόλις αντιλήφθηκαν την επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα.

Ένας από τους αστυνομικούς, βλέποντας τον κίνδυνο για τη ζωή του πολίτη, πυροβόλησε το ροτβάιλερ, το οποίο έπεσε νεκρό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σκύλος φέρεται να ανήκε στον ίδιο τον τραυματία. Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης ερευνώνται από την Αστυνομία.

Πηγή: protothema.gr

Πηγή: protothema.gr

 

Σαφή έκφραση σεξισμού και έλλειψης σεβασμού χαρακτήρισε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων τα σχόλια βουλευτή που διατυπώθηκαν δημόσια, τονίζοντας ότι ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να αναπαράγει στερεότυπα και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου.

