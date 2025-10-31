Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πορεία υπηκόων Καμερούν το Σάββατο στη Λευκωσία - Από ποιους δρόμους θα περάσουν

 31.10.2025 - 18:36
Πορεία υπηκόων Καμερούν το Σάββατο στη Λευκωσία - Από ποιους δρόμους θα περάσουν

Η κοινότητα υπηκόων Καμερούν θα πραγματοποιήσει αύριο πορεία.

Η πορεία θα ξεκινήσει στις 9:00 π.μ. από την Πλατεία Ελευθερίας, θα κινηθεί προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα καταλήξει στην οδό Γρίβα Διγενή, ενώπιον του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται στην περιοχή για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της και παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

Σαφή έκφραση σεξισμού και έλλειψης σεβασμού χαρακτήρισε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων τα σχόλια βουλευτή που διατυπώθηκαν δημόσια, τονίζοντας ότι ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να αναπαράγει στερεότυπα και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου.

