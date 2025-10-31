Ecommbx
Αυτά τα τρία ζώδια θα πουν «αντίο» στις σχέσεις τους μέσα στο 2026
Αυτά τα τρία ζώδια θα πουν «αντίο» στις σχέσεις τους μέσα στο 2026

 31.10.2025 - 18:23
Αυτά τα τρία ζώδια θα πουν «αντίο» στις σχέσεις τους μέσα στο 2026

Ανατροπές, εντάσεις και συναισθηματικές αποστάσεις φέρνει το 2026 για ορισμένα ζώδια.

Το 2026 προβλέπεται μια χρονιά γεμάτη ένταση στις σχέσεις, καθώς οι πλανητικές όψεις θα φέρουν συγκρούσεις, αποκαλύψεις και δύσκολες αποφάσεις στην ερωτική ζωή πολλών. Ο Κρόνος και ο Ουρανός θα δοκιμάσουν την αντοχή των δεσμών, ξεκαθαρίζοντας ποια ζευγάρια έχουν γερά θεμέλια και ποια ήρθε η ώρα να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Ανάμεσα στα 12 ζώδια, τρία ξεχωρίζουν ως τα πιο πιθανά για να περάσουν από τη φάση του «μαζί» στη φάση του «μόνοι».

Ζυγός
Οι Ζυγοί, που συνήθως παλεύουν για την ισορροπία και την αρμονία, το 2026 θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την αλήθεια μέσα στις σχέσεις τους. Η παρουσία του Κρόνου στον τομέα των συναισθηματικών τους θα τους αναγκάσει να δουν τα πράγματα όπως πραγματικά είναι, χωρίς ωραιοποιήσεις. Όσοι βρίσκονται σε δεσμούς με χρόνια προβλήματα, δύσκολα θα αποφύγουν τη ρήξη. Ωστόσο, αυτός ο χωρισμός θα λειτουργήσει ως λύτρωση, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες, πιο ώριμες σχέσεις.

Σκορπιός
Το 2026 θα φέρει έντονες αλλαγές στη ζωή των Σκορπιών. Πάθη, ζήλια και καταπιεσμένα συναισθήματα θα βγουν στην επιφάνεια, προκαλώντας ρήξεις σε σχέσεις που βασίζονταν περισσότερο στην εξάρτηση παρά στην αληθινή αγάπη. Αν και ο χωρισμός μπορεί να είναι οδυνηρός, οι Σκορπιοί θα βγουν από αυτόν πιο δυνατοί και με καθαρότερη εικόνα για το τι θέλουν πραγματικά από έναν σύντροφο. Το 2026 δεν θα είναι εύκολο, αλλά θα είναι καθοριστικό.

Δίδυμοι
Οι Δίδυμοι θα νιώσουν πως ασφυκτιούν μέσα σε δεσμεύσεις που περιορίζουν την ανεξαρτησία τους. Ο Ουρανός επηρεάζει έντονα το ζώδιό τους, φέρνοντας την ανάγκη για ανανέωση και αλλαγή. Όσες σχέσεις δεν προσφέρουν πνευματική ή συναισθηματική διέγερση, θα τελειώσουν απότομα. Οι χωρισμοί των Διδύμων το 2026 δεν θα είναι απαραίτητα δραματικοί, αφού περισσότερο θα θυμίζουν φυσική εξέλιξη μιας πορείας που έχει ολοκληρωθεί.

Πηγή: athensmagazine.gr

Σαφή έκφραση σεξισμού και έλλειψης σεβασμού χαρακτήρισε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων τα σχόλια βουλευτή που διατυπώθηκαν δημόσια, τονίζοντας ότι ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να αναπαράγει στερεότυπα και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου.

