ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Επιχείρηση Chargeback»: Διεθνές κύκλωμα ηλεκτρονικής απάτης με πλοκάμια σε 193 χώρες - Συλλήψεις και στην Κύπρο

 05.11.2025 - 16:30
«Επιχείρηση Chargeback»: Διεθνές κύκλωμα ηλεκτρονικής απάτης με πλοκάμια σε 193 χώρες - Συλλήψεις και στην Κύπρο

Στις 04 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη Κοινή Ημέρα Δράσης, στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Chargeback», με στόχο την εξάρθρωση τριών μεγάλων εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρονικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του έτους 2020 και εξελικτικά μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ των εμπλεκόμενων Κρατών, διαπιστώθηκε η εκτεταμένη κατάχρηση δεδομένων πιστωτικών καρτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, από τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • σε 193 χώρες, πέραν των 4.3 εκατομμύριων κάτοχοι καρτών ήταν θύματα
  • εκτιμώμενη οικονομική ζημιά άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι απόπειρες απάτης ξεπέρασαν τα 750 εκατομμύρια ευρώ
  • τα εγκληματικά δίκτυα δημιουργούσαν ψεύτικες/πλασματικές συνδρομές σε ιστοσελίδες πορνογραφικού υλικού, σε ιστοσελίδες streaming περιεχόμενου και σε ιστοσελίδες γνωριμιών, χρησιμοποιώντας δεδομένα κλεμμένων πιστωτικών καρτών
  • Οι χρεώσεις ήταν μικρής αξίας (περίπου 50 ευρώ/μήνα), με ασαφείς περιγραφές, ώστε να αποφεύγεται από τους κατόχους ο εντοπισμός τους
  • Αξιοποίηση από τους υπόπτους της υποδομής τεσσάρων μεγάλων γερμανικών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Έξι ύποπτοι, μεταξύ των οποίων στελέχη των εν λόγω εταιρειών, κατηγορούνται για συνεργασία με τα δίκτυα απάτης, παρέχοντας πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών με οικονομικό αντάλλαγμα

Περαιτέρω, όσον αφορά στο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • Χρησιμοποιήθηκαν πολυάριθμες εικονικές εταιρείες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο, μέσω των οποίων διοχετεύονταν οι παράνομες συναλλαγές
  •  Πάροχοι “crime-as-a-service”, προσέφεραν στις εικονικές εταιρείες πλήρεις οργανωτικές δομές με ψεύτικους διευθυντές και πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης

Συντονισμένη Διεθνής Δράση

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στα εμπλεκόμενα Κράτη και επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Εκτέλεση 60 ενταλμάτων έρευνας και 18 ενταλμάτων σύλληψης
  • Κατάσχεση έγγραφων, ηλεκτρονικών δεδομένων και συσκευών επικοινωνίας
  • Πάγωμα σημαντικών περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων

Συνεργασία και Συντονισμός

Η επιτυχία της επιχείρησης αποδίδεται στη στενή συνεργασία μεταξύ Αρχών Γερμανίας, Καναδά, Κύπρου, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Σιγκαπούρης, Ισπανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς και στη συνδρομή EUROPOL και EUROJUST.

Ως αποτέλεσμα της Κοινής Ημέρας Δράσης, η Κύπρος με την ενεργή επιχειρησιακή συμμετοχή της, προέβηκε στη σύλληψη δύο προσώπων, σε έρευνες γραφείων εταιρειών και κατοικιών, καθώς και σε κατασχέσεις εγγράφων και ηλεκτρονικών συσκευών.

Από μέρους των Κυπριακών Αρχών συμμετείχε η Αστυνομία Κύπρου με το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος (Γραφείο Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας και Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος-Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων), την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας (Τμήμα Ανιχνεύσεων Εγκλημάτων) και την Εθνική Μονάδα EUROPOL, της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας – Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ..

