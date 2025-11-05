Λευκός καπνός για την ΑΤΑ: Οι συντεχνίες κάνουν αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση «χωρίς να αλλάξει ούτε γράμμα» - Βίντεο

Στις 15:00, οι 13 συνδικαλιστικές οργανώσεις κατήλθαν σε νέα πανσυνδικαλιστική σύσκεψη, όπου ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις από τη διαπραγματευτική ομάδα των ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ.

Στη συνέχεια, με κοινή απόφαση, προχώρησαν στην αποδοχή της κυβερνητικής πρότασης, η οποία θεωρείται πλέον η βάση για τη μόνιμη διευθέτηση του θεσμού της ΑΤΑ.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Πανσυνδικαλιστικής Σύσκεψης στο Βίντεο:

«Εδώ και μήνες το Συνδικαλιστικό Κίνημα επιδόθηκε σε ένα δύσκολο αγώνα για προάσπιση, συνέχιση και επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ. Η πέμπτη Πασυνδικαλιστική Σύσκεψη για την ΑΤΑ, που συνήλθε σήμερα 5 Νοεμβρίου 2025 στη Δημοσιογραφική Εστία, εκφράζει την ικανοποίησή της για τον όλο χειρισμό στον οποίο προέβη η διαπραγματευτική της ομάδα.

Έχουμε ενώπιόν μας προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας που προτάθηκε από την Κυβέρνηση στη σύσκεψη στο Προεδρικό στις 3 Νοεμβρίου 2025. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα, με πνεύμα σύνεσης, συναίνεσης και συνδιαλλαγής, έκανε αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση. Το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ γίνεται αποδεκτό ως έχει, χωρίς ωστόσο και για αλλαγή κατά ένα γιώτα.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα, με στόχο να υπάρξει μόνιμη διευθέτηση για διασφάλιση του θεσμού, προέβη σε υποχωρήσεις που διευκόλυναν την εξεύρεση λύσης. Ευελπιστούμε ότι και η εργοδοτική πλευρά θα επιδείξει ανάλογο πνεύμα. Η συμβολή της Κυβέρνησης ήταν καθοριστική και την ευχαριστούμε για αυτό».