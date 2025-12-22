Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ταβέρνα στο χωριό που γίνεται το αγαπημένο στέκι για γιορτινά και κυριακάτικα τραπεζώματα

 22.12.2025 - 09:10
Πάμε σε ένα ζεστό, πετρόκτιστο χώρο με γεύσεις σαν της γιαγιάς και ζωντανή μουσική κάθε Σαββατοκύριακο

Τις Μαύρες Χήνες θα τις συναντήσεις στο γραφικό χωριό Όμοδος, μέσα σε έναν πανέμορφο πετρόκτιστο χώρο που σε υποδέχεται με ζεστασιά από την πρώτη στιγμή. Το εσωτερικό θυμίζει παλιό κυπριακό σπίτι, με ρετρό αντικείμενα, καρό τραπεζομάντιλα και λεπτομέρειες που σε ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο.

Εδώ θα δοκιμάσεις αυθεντικούς κυπριακούς μεζέδες, βασισμένους σε παραδοσιακές συνταγές και τοπικά προϊόντα που ξυπνούν μνήμες από την κουζίνα της γιαγιάς. Ξεκίνα με φρεσκοκομμένη σαλάτα, σπιτικές αλοιφές όπως τζατζίκι και ταχίνι, παντζάρι και μαύρες ελιές, όλα συνοδευμένα από ζεστή καπήρα.

Η συνέχεια έρχεται με λουκάνικο κρασάτο, καλοψημένο χαλούμι, κολοκυθάκια με αυγά, φρεσκοτηγανισμένες κυπριακές πατάτες, κεφτέδες και σπιτικές ραβιόλες, ενώ λίγο αργότερα θα φτάσουν στο τραπέζι το μαλακό σουβλάκι, οι μυρωδάτες σεφταλιές και τα παϊδάκια. Μην ξεχάσεις να αφήσεις χώρο για τον ζεστό μουσακά που σερβίρεται σε πήλινο – από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα που αξίζει να δοκιμάσεις.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, αλλά και Κυριακή μεσημέρι, οι Μαύρες Χήνες γεμίζουν με ζωντανή μουσική, λαϊκό και ρεμπέτικο ρεπερτόριο που θυμίζει παλιές εποχές.

Κατά την περίοδο των γιορτών οι Μαύρες Χήνες θα σερβίρουν ανήμερα Χριστούγεννα και την επομένη 26 Δεκεμβρίου το μεσημέρι αλλά και την ημέρα των Θεοφανείων στις 6 Ιανουαρίου θα προσφέρουν τα νόστιμα πιάτα τους ως μεσημεριανό.

 

>> (70005459) Όμοδος, επ. Λεμεσού.

Facebook: Μαύρες Χήνες-The Black Geese

Instagram: Μαύρες Χήνες-The Black Geese

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

