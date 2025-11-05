Απεργία οδηγών: Το ΚΕΒΕ κρούει τον κώδωνα – Κίνδυνος για ελλείψεις ενόψει Χριστουγέννων

Σημειώνει ότι πρόκειται για μία «κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς η αγορά βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων», επισημαίνοντας ότι θα υπάρχουν επιβαρυντικές συνέπειες για το εμπόριο, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

«Το ΚΕΒΕ αδυνατεί να αντιληφθεί πώς η συντεχνία των μεταφορέων που έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση του εμπορίου και της λειτουργίας του λιμανιού, επιλέγει να δημιουργήσει τόσο σοβαρό πρόβλημα για ζητήματα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρίσκονται πολύ κοντά σε επίλυση μέσω διαλόγου και συνεννόησης», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σημειώνει, ακόμα, ότι «πολύ σύντομα δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν επιπλέον πλοία, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να αποπλεύσουν από την Κύπρο, προκαλώντας επιπρόσθετες καθυστερήσεις στην άφιξη εμπορευματοκιβωτίων και απώλεια αξιοπιστίας για τη χώρα μας ως εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο». Προσθέτει ότι περίπου 1.900 τόνοι ευπαθή προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ψάρια και κρέατα, κινδυνεύουν να καταστραφούν, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στους ιδιοκτήτες και προμηθευτές.

«Καλούμε εκ νέου όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και διάθεση συνεργασίας, ώστε να τερματιστεί άμεσα η απεργία και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των λιμανιών και της αγοράς», καταλήγει το ΚΕΒΕ, ενώ εκφράζει την άποψη ότι «ότι οι μεταφορείς οφείλουν να αντιληφθούν την τεράστια ζημιά που προκαλούν και ότι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και μέρος του κόστους που δημιουργείται στους πελάτες τους, τόσο από τις χρεώσεις αποθήκευσης στο λιμάνι όσο και από τις πιθανές καταστροφές προϊόντων».