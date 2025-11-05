Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑπεργία οδηγών: Το ΚΕΒΕ κρούει τον κώδωνα – Κίνδυνος για ελλείψεις ενόψει Χριστουγέννων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απεργία οδηγών: Το ΚΕΒΕ κρούει τον κώδωνα – Κίνδυνος για ελλείψεις ενόψει Χριστουγέννων

 05.11.2025 - 20:17
Απεργία οδηγών: Το ΚΕΒΕ κρούει τον κώδωνα – Κίνδυνος για ελλείψεις ενόψει Χριστουγέννων

Προβληματισμό και ανησυχία  για την κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί στα λιμάνια της χώρας λόγω της επ’ αόριστον απεργίας των οδηγών, η οποία ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου 2025, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

Σημειώνει ότι πρόκειται για μία «κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς η αγορά βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων», επισημαίνοντας ότι θα υπάρχουν επιβαρυντικές συνέπειες για το εμπόριο, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

«Το ΚΕΒΕ αδυνατεί να αντιληφθεί πώς η συντεχνία των μεταφορέων που έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση του εμπορίου και της λειτουργίας του λιμανιού, επιλέγει να δημιουργήσει τόσο σοβαρό πρόβλημα για ζητήματα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρίσκονται πολύ κοντά σε επίλυση μέσω διαλόγου και συνεννόησης», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σημειώνει, ακόμα, ότι «πολύ σύντομα δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν επιπλέον πλοία, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να αποπλεύσουν από την Κύπρο, προκαλώντας επιπρόσθετες καθυστερήσεις στην άφιξη εμπορευματοκιβωτίων και απώλεια αξιοπιστίας για τη χώρα μας ως εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο». Προσθέτει ότι περίπου 1.900 τόνοι ευπαθή προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ψάρια και κρέατα, κινδυνεύουν να καταστραφούν, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στους ιδιοκτήτες και προμηθευτές.

«Καλούμε εκ νέου όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και διάθεση συνεργασίας, ώστε να τερματιστεί άμεσα η απεργία και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των λιμανιών και της αγοράς», καταλήγει το ΚΕΒΕ, ενώ εκφράζει την άποψη ότι «ότι οι μεταφορείς οφείλουν να αντιληφθούν την τεράστια ζημιά που προκαλούν και ότι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και μέρος του κόστους που δημιουργείται στους πελάτες τους, τόσο από τις χρεώσεις αποθήκευσης στο λιμάνι όσο και από τις πιθανές καταστροφές προϊόντων».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου: Ο ρόλος του 31χρονου στον φόνο Δημοσθένους
Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες
Θλίψη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο: «Έφυγε» από τη ζωή η εκπαιδευτικός Χριστιάνα Ανδρέου - «Άφησε το δικό της αποτύπωμα»
Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Πιερή Παφίτη: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Η χώρα όπου μπορείς να κερδίσεις κάνοντας… απολύτως τίποτα
Θύμα fake news ο Δρ. Καραγιάννης - Βίντεο τον δείχνουν να πουλά ψευδοφάρμακα - «Έδωσαν μέχρι και 200 ευρώ» - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λευκός καπνός για την ΑΤΑ: Οι συντεχνίες κάνουν αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση «χωρίς να αλλάξει ούτε γράμμα» - Βίντεο

 05.11.2025 - 17:47
Επόμενο άρθρο

Νέο μήνυμα Φιντάν προς τις Βρυξέλλες: «Η συμμετοχή μας στον SAFE είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη»

 05.11.2025 - 18:07
ΑΤΑ σε τεντωμένο σχοινί: «Όχι» από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ενώ οι συντεχνίες είπαν «ναι χωρίς αλλαγές»

ΑΤΑ σε τεντωμένο σχοινί: «Όχι» από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ενώ οι συντεχνίες είπαν «ναι χωρίς αλλαγές»

Δεν βγήκε τελικά «άσπρος καπνός» από τη σημερινή κοινή συνεδρίαση των εργοδοτικών οργανώσεων για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), καθώς ΟΕΒ και ΚΕΒΕ απέρριψαν ομόφωνα την κυβερνητική πρόταση που τους κατατέθηκε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΤΑ σε τεντωμένο σχοινί: «Όχι» από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ενώ οι συντεχνίες είπαν «ναι χωρίς αλλαγές»

ΑΤΑ σε τεντωμένο σχοινί: «Όχι» από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ενώ οι συντεχνίες είπαν «ναι χωρίς αλλαγές»

  •  05.11.2025 - 20:00
Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλετιστή με όχημα - Εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα - Φωτογραφίες από το σημείο

Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλετιστή με όχημα - Εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα - Φωτογραφίες από το σημείο

  •  05.11.2025 - 19:50
Νεκρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο – Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ»

Νεκρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο – Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ»

  •  05.11.2025 - 18:52
ΔΗΚΟ: Κλείνουν τα ψηφοδέλτια – Εσωτερικές ζυμώσεις και μήνυμα ανανέωσης από Νικόλα Παπαδόπουλο

ΔΗΚΟ: Κλείνουν τα ψηφοδέλτια – Εσωτερικές ζυμώσεις και μήνυμα ανανέωσης από Νικόλα Παπαδόπουλο

  •  05.11.2025 - 13:11
Πάνε πίσω στο κελί οι τρεις για τον φόνο του Δημοσθένους - Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο

Πάνε πίσω στο κελί οι τρεις για τον φόνο του Δημοσθένους - Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο

  •  05.11.2025 - 15:44
ΥΠΑΝ: «Αύριο οι αποφάσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων για σύστημα αξιολόγησης, έκλεισε ο κύκλος διαβουλεύσεων»

ΥΠΑΝ: «Αύριο οι αποφάσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων για σύστημα αξιολόγησης, έκλεισε ο κύκλος διαβουλεύσεων»

  •  05.11.2025 - 15:09
Με στοιχεία για την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας η έκθεση της Κομισιόν – Ικανοποιημένη η Λευκωσία

Με στοιχεία για την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας η έκθεση της Κομισιόν – Ικανοποιημένη η Λευκωσία

  •  05.11.2025 - 13:15
Συναγερμός για νέα τηλεφωνική απάτη: Σας λένε ότι «κερδίσατε» από επένδυση και σας αδειάζουν τον λογαριασμό!

Συναγερμός για νέα τηλεφωνική απάτη: Σας λένε ότι «κερδίσατε» από επένδυση και σας αδειάζουν τον λογαριασμό!

  •  05.11.2025 - 16:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα