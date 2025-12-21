Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

 21.12.2025 - 16:41
Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

Δεκάδες πρόσωπα, που διαμένουν παράνομα στην Κύπρο, συνελήφθησαν σήμερα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.).

Η επιχείρηση διενεργήθηκε το πρωί σήμερα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Αμμοχώστου. Κατά τη διάρκειά της εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 31 υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στην Κύπρο.

Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού τους.

Από την αρχή του χρόνου, συνολικά 11,500 πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο, έχουν επαναπατριστεί, μέσω των διαδικασιών της Υ.Α.&Μ., ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το 2024 ανήλθε στις 10,092.

Την ίδια στιγμή οι παράνομες αφίξεις υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο, κατά τη φετινή χρονιά περιορίστηκαν στις 2,400, ενώ την περσινή χρονιά ανήλθαν στις 6,109.

Οι προσπάθειες της Αστυνομίας για εντοπισμό και επαναπατρισμό προσώπων, που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεχίζονται καθημερινά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή οδοντίατρος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειάς του -Φωτογραφία
VIDEO: Υδροστρόβιλος κοντά σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό - Βγήκε στη στεριά
VIDEO: «Ντύθηκαν στα λευκά» αυλές οικιών και το Αεροδρόμιο Πάφου - Χαμός και στη Λεμεσό
Στο Μακάρειο 2χρονο κοριτσάκι μετά από τροχαίο - Η κατάσταση υγείας της
Αυτός είναι ο 30χρονος που καταζητείται για την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφία του
Αυτά είναι τα πέντε πράγματα που κάνουν το σεξ χειρότερο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

 21.12.2025 - 16:24
Επόμενο άρθρο

Σοκ: Γνωστή ρεπόρτερ δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μπροστά στα μάτια του 3χρονου γιου τους στις ΗΠΑ - Φωτογραφίες

 21.12.2025 - 17:00
Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Δεν μπορούμε να επιλέγουμε για συζήτηση ένα από τα έξι κεφάλαια του πλαισίου Γκουτέρες, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας παράλληλα «ας συζητήσουμε όλα τα κεφάλαια μαζί».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

  •  21.12.2025 - 16:24
Έρχιουρμαν: «Η παρούσα κατάσταση δημιουργεί ερωτηματικά για το μέλλον των παιδιών μας»

Έρχιουρμαν: «Η παρούσα κατάσταση δημιουργεί ερωτηματικά για το μέλλον των παιδιών μας»

  •  21.12.2025 - 13:38
Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη

Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη

  •  21.12.2025 - 17:16
Στο Μακάρειο 2χρονο κοριτσάκι μετά από τροχαίο - Η κατάσταση υγείας της

Στο Μακάρειο 2χρονο κοριτσάκι μετά από τροχαίο - Η κατάσταση υγείας της

  •  21.12.2025 - 14:45
VIDEO: Υδροστρόβιλος κοντά σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό - Βγήκε στη στεριά

VIDEO: Υδροστρόβιλος κοντά σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό - Βγήκε στη στεριά

  •  21.12.2025 - 15:39
Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

  •  21.12.2025 - 16:41
VIDEO: «Ντύθηκαν στα λευκά» αυλές οικιών και το Αεροδρόμιο Πάφου - Χαμός και στη Λεμεσό

VIDEO: «Ντύθηκαν στα λευκά» αυλές οικιών και το Αεροδρόμιο Πάφου - Χαμός και στη Λεμεσό

  •  21.12.2025 - 15:20
Διατητής στην Κύπρο κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό - Τι αναφέρει στο φύλλο αγώνα

Διατητής στην Κύπρο κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό - Τι αναφέρει στο φύλλο αγώνα

  •  21.12.2025 - 12:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα