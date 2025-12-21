Σοκ: Γνωστή ρεπόρτερ δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μπροστά στα μάτια του 3χρονου γιου τους στις ΗΠΑ - Φωτογραφίες

Σύμφωνα με το foxnews.com, η 38χρονη Σάντερς εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Χούβερ της Αλαμπάμα, ενώ δίπλα της βρέθηκε και η σορός του 41χρονου συζύγου της, Τζόνι Ράιμς.

Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, πρόκειται για περίπτωση δολοφονίας - αυτοκτονίας, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο 41χρονος σκότωσε τη σύζυγό του πυροβολώντας τη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Μπροστά στα μάτια του 3χρονου γιου τους

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι το συμβάν έγινε μπροστά στα μάτια του 3χρονου αγοριού τους. Το μικρό αγόρι ήταν αυτό που άνοιξε την πόρτα στον πατέρα της 38χρονης που έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού ανήσυχος καθώς δεν είχαν εμφανιστεί σε προκαθορισμένο ραντεβού το πρωί της ίδιας ημέρας για να πάνε στην εκκλησία. Στη συνέχεια τον οδήγησε στο σημείο του σπιτιού όπου κείτονταν τα πτώματα των γονιών του.

Ένας γείτονας που είδε τη στιγμή που έφτανε ο παππούς του μικρού περιέγραψε τη σκηνή: Όταν έφτασε στην εξώπορτα, φέρεται να τον υποδέχτηκε το αγόρι που τον άφησε στη συνέχεια να μπει στο σπίτι. «Το παιδί άνοιξε την πόρτα», είπε ο γείτονας αρχικά και πρόσθεσε: «Μετά μπήκαν μαζί στο σπίτι και βρήκαν τα πτώματα. Ήταν αποκαρδιωτικό».

Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στην πόλη αυτή πριν από επτά χρόνια, σύμφωνα με τον ίδιο γείτονα, ο οποίος πρόσθεσε ότι έδειχναν ευτυχισμένοι στη σχέση τους.

Ωστόσο, μετά τη γέννηση του παιδιού τους, ο γείτονας είπε ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» μεταξύ του ζευγαριού. Μάλιστα, φέρεται να υπήρχαν αναφορές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς όμως να υπάρχουν καταγγελίες στις Αρχές.

«Ήμουν τόσο σοκαρισμένος, αλλά για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, δεν εξεπλάγην εντελώς», είπε ο ίδιος.

Θλίψη και συγκίνηση

Το βράδυ της Τρίτης, πρώην συνάδελφοι της Τσέιμπερς στον τηλεοπτικό σταθμό WBRC 6όπου είχε εργαστεί, μετέδωσαν ένα συγκινητικό αφιέρωμα στη συνάδελφό τους.

«Η Κρίστίνα Τσέιμπερς είχε μια όμορφη ικανότητα να σε κάνει φίλη της αμέσως», είπε μια δημοσιογράφος με την οποία είχαν εργαστεί μαζί.

Η Τσέιμπερς είχε προσληφθεί από τον συγκεκριμένο σταθμό το 2015 και εργάστηκε εκεί για 7 χρόνια στον τομέα των αθλητικών μεταδόσεων. Στη συνέχεια αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα εκπαιδευτικού, χωρίς όμως να αφήσει τον κόσμο των σπορ, καθώς κάλυπτε ως «ρεπόρτερ γραμμών» για μια από τις πιο προβεβλημένες διοργανώσεις παγκοσμίως, αυτή του NFL, για λογαριασμό του δικτύου FOX.

Πολλοί την περιέγραψαν ως τη χαρά της ζωής, ενώ μετά το τέλος των αγώνων την περασμένη αγωνιστική όταν και έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, πολλοί πρωταγωνιστές του αμερικανικού ποδοσφαίρου (football) μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για εκείνη εξαίροντας την προσωπικότητα, αλλά και τον επαγγελματισμό της.

«Ήταν ένας από τους πιο γλυκούς και στοργικούς ανθρώπους που γνωρίζω», είπε ο παρουσιαστής ειδήσεων του WBRC 6, Τζέι Προύιτ. «Ήταν συνέχεια στο τρέξιμο, αγαπούσε τον γιο της και αγαπούσε τη ζωή. Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να την αγκαλιάσω και να της πω πόσο την εκτιμώ πριν από μια εβδομάδα. Λυπάμαι πολύ για την οικογένειά της».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr