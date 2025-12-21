Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης περιηγήθηκε στα Λεύκαρα, ενώ ακολούθως είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ομάδα Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων στέλνοντας το μήνυμα «ας επαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και ας συζητήσουμε όλα τα ζητήματα».

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι το σημερινό στάτους κβο στο νησί δεν είναι βιώσιμο και δεν μπορεί να θεωρηθεί λύση. Κάλεσε σε άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κρανς-Μοντανά το 2017, με στόχο μια συνολική διευθέτηση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Πιστεύω πραγματικά και ελπίζω πραγματικά — και από τη δική μου πλευρά θα κάνω ό,τι μπορώ — να επαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις από το σημείο όπου σταματήσαμε το 2017», ανέφερε.

Απέρριψε τη λογική της επιλεκτικής συζήτησης θεμάτων, ιδίως σε ερώτηση που αφορούσε την εκ περιτροπής προεδρία, βασικό στοιχείο της πολιτικής ισότητας. Διευκρίνισε ότι η εκ περιτροπής προεδρία είναι ένα από τα «έξι μεγάλα κεφάλαια» των διαπραγματεύσεων, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης η ασφάλεια και οι εγγυήσεις, το εδαφικό και το περιουσιακό. «Δεν μπορούμε να επιλέγουμε ένα θέμα για να συζητήσουμε μόνο ένα από τα έξι κεφάλαια. Ας συζητήσουμε όλα τα κεφάλαια μαζί», υπογράμμισε, παραπέμποντας στο Πλαίσιο Γκουτέρες.

Επανέλαβε ότι στόχος του είναι λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συγκεκριμένα μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Τόνισε ότι δεν θα θέσει προϋποθέσεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ή στην Τουρκία, αλλά αντίστοιχα δεν θα δεχθεί να τεθούν προϋποθέσεις στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Όπως είπε, ο μόνος δρόμος μπροστά είναι να «καθίσουμε στο τραπέζι για να συζητήσουμε», αφήνοντας πίσω τις δημόσιες δηλώσεις.

Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των Τουρκοκυπρίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε στήριξη στην ad hoc επιτροπή για το κοινοτικό κεκτημένο. Ωστόσο, συνέδεσε την άμεση επαναλειτουργία της με τη συνολική επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Παράλληλα, ανέδειξε τη συμμετοχή Τουρκοκύπριων συμπατριωτών στην εθνική προσπάθεια ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ, τόσο στην Κύπρο όσο και στις Βρυξέλλες, ως ένδειξη συμπερίληψης.

Απαντώντας σε ανησυχίες της τουρκοκυπριακής κοινότητας σχετικά με την «πολιτική στρατιωτικοποίησης» της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος αρνήθηκε ότι η Δημοκρατία προχωρεί σε στρατιωτικοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η μόνη στρατιωτικοποίηση είναι η παρουσία του τουρκικού στρατού από το 1974. Τόνισε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται πάνω σε μια «θετική ατζέντα» με περιφερειακούς εταίρους και όχι «εναντίον της Τουρκίας», εκφράζοντας την επιθυμία να υπάρξουν αντίστοιχες συμφωνίες και με την Τουρκία μετά από μια λύση.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η βασική του προτεραιότητα είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να επιτευχθεί μια «λύση win-win», εφόσον υπάρχει «ξεκάθαρη πολιτική βούληση» από όλες τις πλευρές, περιλαμβανομένης της Τουρκίας. Ανέφερε ακόμη ότι συζητά το ενδεχόμενο κοινών συναντήσεων με τον νεοεκλεγέντα Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων παραμένει η σημαντικότερη προτεραιότητα.

Στόχος της τριμερούς Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ η δημιουργία ασφάλειας στην περιοχή

Στόχος της τριμερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενόψει της επίσκεψής του τη Δευτέρα στο Ισραήλ και της συμμετοχής του στην τριμερή συνάντηση.

Κληθείς στο περιθώριο της παρουσίασης των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στα Λεύκαρα, να σχολιάσει την επίσκεψη του αύριο στο Ισραήλ και τη συμμετοχή του στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την χαρακτήρισε «μια πολύ σημαντική επίσκεψη» και πρόσθεσε ότι «θα υπάρξουν πρώτα διμερείς συναντήσεις με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και με τον Πρόεδρο της χώρας σε σχέση με τις διμερείς μας σχέσεις, ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της καινοτομίας, του τουρισμού». Αναφέροντας ότι υπάρχουν πολλά θέματα σε διμερές επίπεδο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ενημερώθηκε πως «υπάρχουν 186 πτήσεις σε μια βδομάδα από και προς το Ισραήλ» και πρόσθεσε πως «αυτό είναι ενδεικτικό των σχέσεων των δύο χωρών». «Και κάτι που είδα σήμερα είναι ότι αρκετοί από τους επισκέπτες σήμερα προέρχονται από το Ισραήλ», σημείωσε. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, θα ακολουθήσει, στο Ισραήλ, η 10η τριμερής συνάντηση, η οποία «μέσα από τις συζητήσεις στόχο έχει να πετύχουμε μέσα από τη συνεργασία, πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης, να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής». Ανέφερε ότι επειδή αυτή η συνάντηση λαμβάνει χώρα πολύ λίγες μέρες πριν την ανάληψη της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, «θα έχουμε εδώ κατά την Προεδρία το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Απριλίου, όπου θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα έργα - έργα πλέον και όχι απλά λόγια και δηλώσεις- από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την περιοχή». «Είναι αυτοί οι στόχοι που έχουμε, μέσα από αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλα κράτη της περιοχής, για να ενισχύσουμε πραγματικά τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ